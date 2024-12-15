تنسيق كامل مع الإدارة العامة للمرور لتأمين الطريق الإقليمي أثناء أعمال الصيانة

قامت الجهات المشرفة على أعمال تطوير ورفع كفاءة الطريق الدائرى الاقليمى بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، وذلك لتأمين مسير السيارات على الطريق الاقليمى اثناء اعمال الصيانة وذلك لضمان سلامة الركاب.

تقدم اعمال صيانة الاقليمى

من ناحية أخرى، بدأت شركات أوراسكوم وحسن علام اعمال وضع الطبقة الخرسانية للطريق الإقليمي فى مناطق الصيانة فى الوصلة من بنها الى الخطاطبة في إطار خطط رفع كفاءة وإعادة صيانة وتطوير الطريق الإقليمي.

وذلك في إطار خطط الجهات المشرفة على مشروعات الطرق، لتنفيذ خطة رفع كفاءة بعض الطرق على رأسها الطريق الإقليمي، وذلك في إطار خطط رفع كفاءتها والحفاظ على الشبكة القومية للطرق، بعد التقدم الذي شهدته مصر في تصنيف الطرق العالمي.



خطط صيانة الطرق

وتستعد مجموعة أوراسكوم لإجراء عدد من المعاينات على أرض الواقع لبدء أعمال الصيانة بشكل سريع لعدد من القطاعات على الطريق الإقليمي على رأسها القطاع من المنوفية إلى مدخل القليوبية لخدمة الركاب وحركة التجارة على الطريق .

وتأتي أعمال الصيانة نظرًا للاهتمام الشديد من جانب القائمين على الطرق وبالرغم من مرور أقل من عشر سنوات على افتتاح الطريق الإقليمي، فقد تم إسناد أعمال إعادة رفع الكفاءة والتطوير والصيانة للطرق لشركة أوراسكوم، حيث يعد الطريق الإقليمي هو الأكبر في الشرق الأوسط ويبلغ طوله 400 كيلو متر ويربط العديد من المحافظات ووسائل وأماكن الإنتاج ببعضها البعض.



ويعد الطريق الدائري الإقليمي، من أهم الطرق بمصر، ويمتد القوس الشمالي الغربي بالطريق الدائري الإقليمي من التقاطع مع طريق القاهرة - الإسكندرية الزراعي، حتى التقاطع مع طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي، بطول 400 كيلو متر، ويربط 15 محافظة، ويشمل 4 حارات، بينما يضم القوس الشمالي الغربي من الطريق الدائري الإقليمي.

ويضم الطريق الدائري الإقليمي، عددًا من المداخل الرئيسية، هي مدخل الكيلو 43 طريق القاهرة - بلبيس، الكيلو 42 طريق الكريمات، الكيلو 49 طريق القاهرة - الإسماعيلية، الكيلو 55 طريق القاهرة - الإسكندرية الزراعي، والكيلو 55 طريق القاهرة - السويس، والكيلو 56 طريق القاهرة - العين السخنة، ويضم مدخلًا عند الكيلو 68 طريق القاهرة الإسكندرية - الصحراوي.

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