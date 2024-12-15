الأحد 15 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

صن داونز يحقق فوزا غاليا على الرجاء المغربي بدوري أبطال أفريقيا

صن داونز والرجاء
صن داونز والرجاء

فاز فريق صن داونز على نظيره الرجاء المغربي بنتيجة 1-0 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب لوفتوس فيرسفيلد ضمن منافسات الجولة الثالثة من مجموعات كأس دوري أبطال أفريقيا.

جاء هدف الفوز لـ صن داونز عن طريق اللاعب إكرام راينرز في الدقيقة 65.

المجموعة الثانية في دوري أبطال أفريقيا

ويحل فريقا صن داونز والرجاء المغربي في المجموعة الثانية بدوري أبطال إفريقيا رفقة كل من  فريق الجيش الملكي المغربي ومانييما يونيون.

بهذه النتيجة يتصدر فريق الجيش الملكي المغربي مجموعته برصيد 5 نقاط بفارق الأهداف عن صن داونز صاحب المركز الثاني، فيما يأتي فريق مانيما يونيون في المركز الثالث برصيد 3 نقاط فيما يأتي الرجاء المغربي بالمركز الأخير برصيد نقطة.

 

الجيش الملكي يتعادل مع مانيما يونيون  في دوري أبطال أفريقيا

وكان الجيش الملكي المغربي تعادل مع نظيره مانيما يونيون الكونغولي بنتيجة 1-1 في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة من مجموعات كأس دوري أبطال أفريقيا.

سجل هدف مانيما يونيون اللاعب إكساوسيا مواندا في الدقيقة 33، فيما تعادل للجيش الملكي اللاعب تو كارنيرو في الدقيقة 62.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

صن داونز الرجاء المغربي دوري أبطال أفريقيا صن داونز والرجا صن داونز والرجاء

مواد متعلقة

أخبار الرياضة اليوم: الأهلي يخسر من باتشوكا بركلات الترجيح، ومحمد صلاح يحقق رقما قياسيا جديدا

الهلال السوداني يفوز على مولودية الجزائر ويتصدر مجموعته في دوري أبطال أفريقيا

الدوري الإسباني، ريال مدريد يتعادل مع رايو فاليكانو 2-2 في شوط أول مثير

الأهلي يخسر من باتشوكا المكسيكي بركلات الترجيح في نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال (صور)

بعثة طائرة سيدات الزمالك تغادر إلى الصين استعدادا لـ كأس العالم للأندية

ركلات الترجيح تحسم مباراة الأهلي وباتشوكا في نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال (صور)

كأس الإنتركونتيننتال، تعادل سلبي بين الأهلي وباتشوكا في الشوط الإضافي الأول (صور)

شوطان إضافيان بين الأهلي وباتشوكا بعد التعادل سلبيا في الوقت الأصلي (صور)

الأكثر قراءة

إصابة إدوارد بشلل في المعدة.. اعرف التفاصيل

الحكومة تكشف حقيقة إلغاء الدعم العيني واستبداله بالنقدي

موعد صرف معاشات يناير 2025 وحقيقة زياداتها

صرف أول منح العمالة غير المنتظمة بالزيادة الجديدة.. في هذا الموعد

الونش وميشالاك أساسيان،أحمد مجدي يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة المصري بالكونفدرالية

السيسي يصدق على قانون جديد بشأن ميناء الإسكندرية

درس الهندسة والصيدلة والتجارة، محطات مهمة في حياة الفنان الراحل نبيل الحلفاوي

مصدر بالأهلي: محمد الشناوي يرغب في الرحيل إلى السعودية بعد كأس العالم للأندية

منوعات

المزيد

بيع لوحة مركبة بأكثر من مليون دولار في الأردن

الإفراج عن المطربة برستو أحمدي بعد ساعات من اعتقالها بسبب أغنية ضد الحجاب في إيران

حكاية فتاة سورية ظهرت مع الجولاني تثير ضجة، والنشطاء: فرحانة وغطت رأسها لأجله

الخفافيش تهدد سكان ولاية أسترالية بفيروس مميت، ما القصة؟

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن النحاس في البورصات العالمية اليوم الأحد

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأحد

سعر السلندرات الألومنيوم يسجل 140 ألف جنيه اليوم الأحد

سعر الأرز في الأسواق اليوم الأحد 15 - 12 - 2024

المزيد

انفوجراف

القيمة السوقية لأغلى لاعبي الزمالك والمصري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الشيخ في المنام وعلاقتها بالتخلص من الأزمات

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة "قاضي الشريعة" الإمام الشافعي (1 – 5)

"زي النهاردة" منذ 768 عاما هولاكو يقتحم قلعة "آلموت".. ويقضي على دولة "الحشاشين"

المزيد
الجريدة الرسمية