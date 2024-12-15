الأحد 15 ديسمبر 2024
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اقتصاد

مجدي الجلاد: عدم مواكبة التطور العالمي في الصحافة "خطيئة كبرى" (صور)

الكاتب الصحفي مجدي
الكاتب الصحفي مجدي الجلاد خلال المؤتمر

قال الكاتب الصحفي مجدي الجلاد: إننا ارتكبنا خطيئة كبرى على مدار 25 عاما بعدم مواكبتنا للتطور العالمي في المجال الصحفي.

وأضاف خلال المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين:" لدينا مؤسسات صحفية قوية وعريقة تمتلك أصولا كبيرة وتم تجميدها لصالح وسائل إعلام أو مؤسسات صحفية أخرى ولم يعد أحد يهتم بإعادة هيكلة هذه المؤسسات الضخمة.. إذا تمت إعادة هيكلة هذه المؤسسات بشكل صحيح فلن تحتاج إلى دعم الدولة لها".

المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين

يُذكر أن المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين يعقد في الفترة من 14 إلى 16 ديسمبر الجاري، بمشاركة نخبة من المتحدثين المصريين والعرب، بالإضافة إلى ممثلين عن الاتحاد الدولي للصحفيين.

ويشمل المؤتمر العديد من الجلسات التي تتناول القضايا الملحة التي تهم الصحفيين في مصر، بما في ذلك الاقتصاديات الصحفية وأوضاع الصحافة في مصر، كما سيتم الإعلان عن نتائج الاستبيان الخاص بالمؤتمر الذي شارك فيه أكثر من 1000 صحفي.

ووجهت نقابة الصحفيين الدعوة لأكثر من 350 شخصية بارزة للمشاركة في فعاليات المؤتمر، بينهم رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء من مجلسي النواب والشيوخ، بالإضافة إلى كبار الصحفيين ورؤساء تحرير الصحف وممثلي الهيئات الصحفية والإعلامية.

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