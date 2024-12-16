الإثنين 16 ديسمبر 2024
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انفوجراف

الوجود العسكري الروسي في سوريا (إنفوجراف)

الجيش الروسي، فيتو
الجيش الروسي، فيتو

21 قاعدة عسكرية

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