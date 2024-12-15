الأحد 15 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

الليرة السورية تتعافى مقابل الدولار اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024

الليرة السورية
الليرة السورية

الليرة السورية، شهدت  الليرة السورية استقرارًا نسبيًّا مقابل الدولار بحركة تعاملات اليوم الأحد الموافق 15 ديسمبر 2024، فى محاولة للتعافى وذلك بعد انهيار العملة السورية خلال الأسبوع الماضي جراء الأحداث الجارية وسقوط نظام بشار الأسد في سوريا. 

اقرا التالي: أسعار الليرة السورية آخر تحديث 

 

اسعار الدولار فى سوريا 
اسعار الدولار فى سوريا 

سعر الليرة السورية مقابل الدولار اليوم

وسجل سعر الليرة السورية مقابل الدولار الآن حوالي 10500 ليرة  للشراء، و11500 ليرة للبيع.

<span style=
سعر الليرة السورية مقابل الدولار اليوم

العملة السورية (الليرة) أسرع من تأثرت بتداعيات الحرب والأحداث

ومن الملاحظ أيضًا أن العملة السورية (الليرة) أسرع من تأثر بتداعيات الحرب والأحداث حيث تراجع سعرها وشهدت اضطرابا أمام العملات الأجنبية والعربية الأخرى، بسبب عدم وضوح الرؤية للوضع المستقبلي في سوريا، وما سوف تسفر عنه الأحداث في الأيام المقبلة.

سعر الليرة السورية 

وشهدت  الليرة السورية انخفاضات كبيرة مقابل العملات العربية والأجنبية، فى البنوك السورية وذلك عقب الأحداث الجارية  بعد إعلان سقوط نظام بشار الأسد، وفيما يلي ترصد لكم “ فيتو ” سعر الليرة السورية مقابل الدولار والعملات.
 

سعر الليرة السورية مقابل الجنيه المصري

وسجل سعر الليرة السورية مقابل الجنيه المصري الآن حوالي 255  ليرة سورية. 

الليرة السورية 
الليرة السورية 

ما هي تأثيرات انهيار الليرة السورية على الاقتصاد العالمي؟

  • ﺍﻧﻬﻴﺎﺭ ﺍﻟﻠﻴﺮﺓ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﺑﻌﺪ ﺳﻘﻮﻁ ﻧﻈﺎﻡ ﺑﺸﺎﺭ ﺍﻷﺳﺪ ﻟﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮﺍﺕ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ، ﺣﻴﺚ ﺗﺘﺮﺍﻭﺡ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻠﻴﺮﺓ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻠﺤﻮﻅ.
  • ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻧﻬﻴﺎﺭ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺳﻮﺭﻳﺎ، ﻣﻤﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.
  • ﺍﻧﻬﻴﺎﺭ ﺍﻟﻠﻴﺮﺓ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻻﺳﺘﻴﺮﺍﺩﻳﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻷﺧﺮﻯ، ﻣﻤﺎ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ. 
     

كيف يؤثر انهيار الليرة السورية على التجارة الدولية؟

ﺍﻧﻬﻴﺎﺭ ﺍﻟﻠﻴﺮﺓ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻔﺎﺟﺊ ﺑﻌﺪ ﺇﻋﻼﻥ ﺳﻘﻮﻁ ﻧﻈﺎﻡ ﺑﺸﺎﺭ ﺍﻷﺳﺪ ﻟﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮﺍﺕ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻧﻬﻴﺎﺭ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﻭﻳﻌﻘﺪ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﺧﺮﻯ، ﻣﻤﺎ ﻳﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒًﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ.

كما ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺗﻌﻘﻴﺪ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ، ﻣﻤﺎ ﻳﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مواد متعلقة

أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم، وهذا العيار يسجل 1637 جنيهًا

تراجع مفاجئ لسعر الدولار اليوم في البنوك المصرية بمنتصف التعاملات (آخر تحديث)

التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024

أفضل 5 أدوات استثمارية في 2025 (إنفوجراف )

سعر جرام الذهب صباح اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية صباح الأحد 15 ديسمبر 2024

سعر الليرة السورية مقابل الدولار اليوم السبت 14 ديسمبر 2024

ارتفاع جديد في سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 14 ديسمبر 2024

الأكثر قراءة

إصابة إدوارد بشلل في المعدة.. اعرف التفاصيل

الحكومة تكشف حقيقة إلغاء الدعم العيني واستبداله بالنقدي

مصدر بالأهلي: لجنة التخطيط توصي برحيل كهربا في يناير

الليرة السورية تتعافى مقابل الدولار اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024

حكاية فتاة سورية ظهرت مع الجولاني تثير ضجة، والنشطاء: فرحانة وغطت رأسها لأجله

ثورة غضب على كهربا بعد إضاعته ركلة الترجيح الحاسمة.. والجمهور يطالبه بمغادرة الأهلي

نائب: مافيا استيراد القمح وراء تعطيل استراتيجية تحقيق الاكتفاء الذاتي

أخبار مصر: ماذا فعل الجولاني مع فتاة جميلة بدمشق، مرض غامض يصيب نجل فنان شهير، الشناوي يهدد بالرحيل، جورج وسوف يعلق على رحيل صديقه الأسد

منوعات

المزيد

حكاية فتاة سورية ظهرت مع الجولاني تثير ضجة، والنشطاء: فرحانة وغطت رأسها لأجله

الخفافيش تهدد سكان ولاية أسترالية بفيروس مميت، ما القصة؟

إعصار قوي يضرب كاليفورنيا ويتسبب في انقطاع الكهرباء بسان فرانسيسكو

احتفال مشترك يجمع قريتين "عدوتين" لمدة 14 عاما بسبب الحرب السورية (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو السكر في الأسواق اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024

بـ 32 جنيها، سعر السكر في الأسواق اليوم السبت 14 ديسمبر 2024

بكام سعر كيلو الأرز اليوم السبت 14 ديسمبر

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم السبت في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أقساط وفوائد الديون المستحقة على مصر خلال 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

"زي النهاردة" منذ 768 عاما هولاكو يقتحم قلعة "آلموت".. ويقضي على دولة "الحشاشين"

كيف تبدل حال المشركين بعد بعثة الرسول؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

سبب تسمية (الطِّوال) و(المئين) و(المثاني) و(المُفَصَّل) وأسماء سور القرآن الكريم

المزيد
الجريدة الرسمية