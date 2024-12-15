الأحد 15 ديسمبر 2024
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ثقافة وفنون

الأعلى للثقافة يحتفل باليوم العالمي للغة العربية

المجلس الاعلى للثقافة
المجلس الاعلى للثقافة

بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية يقيم المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور أشرف العزازي، احتفالية "من القلم إلى الخوارزمية: أصالة الحرف وحداثة الفكر" تنظمها لجنة الشعر ومقررها الدكتور مصطفي نوفل، تتضمن الإحتفالية جلستين  نقديتين يناقش فيهما عددا من الموضوعات  منها، اللغة والهوية، رؤى نقدية لتطوير المناهج التعليمية.

 

اليوم العالمي للغة العربية 


وستناقش الجلسة الثانية اللغة والإبداع الشعري في ظل الذكاء الاصطناعي.

يشارك بالجلسة الأولى والتي تبدأ بكلمة الدكتور يوسف نوفل مقرر لجنة الشعر  ويديرها الدكتور عادل ضرغام، ويتحدث 
فيها  الدكتور أحمد يوسف  الدكتور محمد عبد الله الخولي  الدكتور محمد سليم شوشة

الجلسة الثانية  يديرها  ، الأستاذ عماد غزالي،  ويشارك فيها الدكتور محمد حسنين الضلع، والدكتور محمد حجاج

ثم تختتم الإحتفالية  بأمسية شعرية يديرها الشاعر أحمد حسن، ويشارك فيها من الشعراء عاطف عبد العزيز -ريم أحمد المنجي - فارس خضر -محمد خالد الشرقاوي -محمد عكاشة محمد مغاوري - مصطفي مقلد - منال الصناديقي.

تقام الاحتفالية غدًا الاثنين في الساعة السادسة مساءً بقاعة المجلس.

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اليوم العالمي للغة العربية المجلس الأعلى للثقافة عماد غزالي اخبار الثقافة دار الأوبرا المصرية

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