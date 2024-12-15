الأعلى للثقافة يحتفل باليوم العالمي للغة العربية

بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية يقيم المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور أشرف العزازي، احتفالية "من القلم إلى الخوارزمية: أصالة الحرف وحداثة الفكر" تنظمها لجنة الشعر ومقررها الدكتور مصطفي نوفل، تتضمن الإحتفالية جلستين نقديتين يناقش فيهما عددا من الموضوعات منها، اللغة والهوية، رؤى نقدية لتطوير المناهج التعليمية.

اليوم العالمي للغة العربية



وستناقش الجلسة الثانية اللغة والإبداع الشعري في ظل الذكاء الاصطناعي.

يشارك بالجلسة الأولى والتي تبدأ بكلمة الدكتور يوسف نوفل مقرر لجنة الشعر ويديرها الدكتور عادل ضرغام، ويتحدث

فيها الدكتور أحمد يوسف الدكتور محمد عبد الله الخولي الدكتور محمد سليم شوشة

الجلسة الثانية يديرها ، الأستاذ عماد غزالي، ويشارك فيها الدكتور محمد حسنين الضلع، والدكتور محمد حجاج

ثم تختتم الإحتفالية بأمسية شعرية يديرها الشاعر أحمد حسن، ويشارك فيها من الشعراء عاطف عبد العزيز -ريم أحمد المنجي - فارس خضر -محمد خالد الشرقاوي -محمد عكاشة محمد مغاوري - مصطفي مقلد - منال الصناديقي.

تقام الاحتفالية غدًا الاثنين في الساعة السادسة مساءً بقاعة المجلس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.