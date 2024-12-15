الأحد 15 ديسمبر 2024
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أخبار مصر

من بينها 3 بنوك، تعرف على أسماء الشركات والمؤسسات الحكومية المقرر طرحها في البورصة

البورصة المصرية
البورصة المصرية
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نشرت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنفوجراف جديدًا تحت عنوان (11 شركة وبنكًا تستهدف الحكومة طرحها خلال الفترة المقبلة).

طروحات الحكومة في البورصة خلال الفترة المقبلة

وتستعد الحكومة المصرية لطرح 11 شركة وبنكًا خلال الفترة المقبلة ضمن برنامج الطروحات الحكومية.

May be an image of ‎text that says "‎11 شركة وبنكاَ تستهدف الحكومة طرحها خلال الفترة المقبلة 宜 الصناعات الدوائية الصناعات الغذائية سيید قطاع البترول سايلو SILO فودز FOODS مصر للصناعات الدوائية Misr Pharma وطنية صافي تشيل chilluE أوت الطاقة المتجددة 無典 الصناعات البلاستيكية محطة رياح جبل الزيت alamal alsharif A الشريف الإمل الأمل الشريف للبلاستيك اقطاع البنوك بنك الإسكندرية بندالاسكندرية ALEXBANK M بنك القاهرة قت Calre Banque المصرف المتحد المحرفالمتحد UnitedBonk TheUnh TheUnitedBanik 0E0 GOV.EG IDSC WWW.IDSC.GOV.EG www المصدر رتابسة مجلس الوزراء 00000000‎"‎


 

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