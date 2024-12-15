بعد قليل.. بدء جلسات اليوم الأول للمؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين

تنطلق بعد قليل جلسات اليوم الأول للمؤتمر السادس للصحافة المصرية، بنقابة الصحفيين، ويشارك فيه نخبة واسعة من المتحدثين المصريين والعرب، وممثلو الاتحاد الدولي للصحفيين.

وتنعقد ثلاث جلسات متوازية من 10 صباحا إلى 12 ظهرا



* حرية الصحافة والصحفيين.. أوضاع صعبة وتدخلات تشريعية واجبة.. قاعة هيكل - الدور الرابع

(جمال عبد الرحيم، محمد سعد عبد الحفيظ، أيمن عبد المجيد، نجاد البرعي، النائبة أميرة العادلي).

ـ يديرها: محمد بصل



- تحديات الإصلاح الإداري وبيئة العمل في الصحف المصرية قاعة كامل زهيري - الدور الثالث

(جلاء جاب الله، د. محمد فايز فرحات، أكرم القصاص، د. أسامة السعيد، هشام فؤاد)

-تديرها: أمينة النقاش



* سبل الإصلاح المالي والاقتصادي في المؤسسات الصحفية والصحف قاعة أمين الرافعي - الدور الثالث

(عبد المحسن سلامة، د. عبد الفتاح الجبالي، غالي محمد، حازم شريف، محمود الحضري)

– تديرها: الإعلامية لميس الحديدي

استراحة: 12 - 12:30



وتنعقد ثلاث جلسات متوازية من 12:30 إلى 2:30



* مستقبل الصحافة في عصر الذكاء الاصطناعي قاعة كامل زهيري - الدور الثالث

(د. محمد شومان، إيهاب الزلاقي، د. رضوى عبد اللطيف، إيمان الوراقي)

– تديرها: الإعلامية منى سالمان



* وسائل تحسين أجور الصحفيين وتصحيح أوضاعهم المالية قاعة هيكل - الدور الرابع

(محمد خراجة، محمد نجم، أحمد مختار، سلمى حسين)

-تديرها: أميمة كمال



* المحتوى الصحفي المأمول بين الحرية والمسئولية قاعة أمين الرافعي - الدور الثالث

(عبد الله السناوي، ماجد منير، علا الشافعي، أشرف مدبولي)

– يديرها: عماد الدين حسين



استراحة: 2:30 - 3:00



وتنعقد أربع جلسات متوازية من 3:00 إلى 5:00



* آليات تطوير المحتوى وإشكاليات الثورة الرقمية قاعة كامل زهيري - الدور الثالث

(عصام كامل، ياسر عبد العزيز، علاء الغطريفي، صفاء عاشور)

-تديرها: سحر عبد الرحمن



* أزمة تمويل الصحف.. سُبل زيادة الإيرادات وخفض المصروفات قاعة طه حسين - الدور الرابع (مجدي الجلاد، د. محرز غالي، د. أحمد فتحي، د. علي التركي)

-يديرها: الإعلامي جابر القرموطي



* رؤى جديدة لحرية الإصدار والنشر في مصر قاعة هيكل - الدور الرابع

(د. أيمن الصياد، عزت إبراهيم، عمرو بدر، لينا عطا الله، شيماء حمدي)

-يديرها: الإعلامي د. عمرو الليثي



* الصحف الحزبية والمتوقفة.. الأزمة ومسارات الحلول - (مائدة مستديرة) قاعة أمين الرافعي - الدور الثالث

(أمينة النقاش، جمال عبد الرحيم، هشام يونس، حسين الزناتي، عاطف خليل - (ممثلون عن الصحف الحزبية والمتوقفة)

-يديرها: كارم محمود



قراءة وعرض لنتائج استبيان المؤتمر العام السادس قاعة كامل زهيري

اللجنة المشاركة في إعداد الاستبيان

( د. سامح محروس، د. مي مصطفى، د. أحمد فتحي محمود )



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