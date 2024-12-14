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رياضة

وائل جمعة: أول مرة أرى فريقا يهدر ركلتي ترجيح في البداية ويفوز بالمباراة

وائل جمعة، فيتو
وائل جمعة، فيتو

أكد وائل جمعة نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق والمحلل الفني في قنوات بي إن سبورتس، أنه نزل إلى أرض ملعب 974 للاحتفال مع لاعبي الأحمر بعد إهدار فريق باتشوكا لركلتي ترجيح.

تصريح وائل جمعة بعد خسارة الأهلي من باتشوكا 

وقال وائل جمعة عبر قناة بي إن سبورتس 2: نزلت في أرض الملعب للاحتفال مع اللاعبين، لكن بكل صراحة ليس لدي ما أقوله، وأول مرة أتعرض لهذا الموقف وأرى فريقا يهدر أول ركلتي ترجيح ويفوز بالمباراة.

تعليق مروان عطية بعد مباراة الأهلي وباتشوكا 

وعبر مروان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن حزنه لخسارة مباراة كأس التحدي أمام باتشوكا المكسيكي بركلات الترجيح، بعدما كان الأهلي قريبًا من الفوز والتأهل للمباراة النهائية، مؤكدًا أن لاعبي الفريق قدموا مباراة كبيرة ولمن لم يكن التوفيق حليفهم.

واضاف مروان: "إن الأهلي ظهر بشكل مميز للغاية أمام باتشوكا وكان هو الطرف الأفضل طوال 120 دقيقة زمن شوطي المباراة والشوطين الإضافيين، سواء من الناحية الدفاعية أو الهجومية، إلا أن ركلات الترجيح تعتمد على الحظ والتوفيق اللذين لم يكونا من نصيب الأهلي.

واختتم مروان حديثه مشددًا على أن لاعبي الأهلي درسوا الفريق المكسيكي بشكل جيد للغاية، والجميع كان يعرف مدى قوته خاصة بعد فوزه بنتيجة كبيرة أمام بوتافوجو البرازيلي، والتطلعات كانت قوية لخوض المباراة النهائية أمام ريال مدريد الإسباني، إلا أن التوفيق غاب عن الأهلي بعدما قدم مباراة كبيرة.

وخسر الأهلي من نظيره باتشوكا المكسيكي بركلات الترجيح (6-5) بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، في المباراة التي جمعتهما على ملعب 974 في دولة قطر، في نصف  نهائي بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

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