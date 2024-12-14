وائل علاء: مش هتنازل عن كرامتي علشان اشتغل وجاملت ياسمين عبدالعزيز في هذا العمل

كشف الفنان وائل علاء سبب قلة مشاركته في الأعمال الفنية خلال الفترة الماضية، مؤكدا أنه لن يتنازل عن كرامته من أجل العمل.

وائل علاء يكشف سبب قلة مشاركته في الأعمال الفنية

وأضاف وائل علاء في بث مباشر عبر “تيك توك”: أنا عندي كرامة ومش بعرف أطبل، والحمد لله كل الناس فاكرة أدواري، مشيرا إلى أنه يختار أدواره بعناية احتراما لجمهوره.

و تابع وائل علاء:" في 2016 كنت هعمل فيلم بطولة مطلقة، ولكن أول ما قرأت السيناريو رفضت لأني بحترم الجمهور وعندي أولاد.

واستكمل: أنا طلعت مشهدين في فيلم الدادة دودي مع ياسمين عبد العزيز، وكنت بجاملها، ومع أنهم مشهدين لكن الناس بتحبهم.

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