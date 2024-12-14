أسعار الذهب بالأسواق فى ختام تعاملات اليوم السبت 14/12/2024

ارتفعتأسعار الذهب نحو 10 جنيهات فى الجرام الواحد داخل الأسواق فى ختام التعاملات المسائية.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4365 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

بلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 3820 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 18

أما سعر جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 3274 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم السبت

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 30560 جنيه

اجتماعات مرتقبة تؤثر في الذهب

وسيكون اجتماع البنك المركزي الأمريكي القادم في 18 ديسمبر حاسمًا، حيث سيكون لأي تخفيضات في أسعار الفائدة من جانب البنك المركزي تأثير كبير على سوق السلع الأساسية.

ومن المرجح أن يراقب المستثمرون البيانات الاقتصادية القادمة عن كثب، وخاصة أرقام التضخم، للحصول على المزيد من الأدلة حول اتجاه السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي.

ويؤدي التباطؤ في سوق العمل الأمريكي إلى المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي بعد ديسمبر ومن المرجح أن تدعم أسعار الفائدة المنخفضة أسعار الذهب، حيث لا يكسب الذهب فائدة، في حين يضغط على الدولار الأمريكي.

البنوك المركزية تستأنف شراء الذهب

واستأنف بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) شراء الذهب لاحتياطياته في نوفمبر بعد توقف دام 6 أشهر،

وارتفعت حيازات الذهب لدى بنك الشعب الصيني بمقدار 160 ألف أونصة الشهر الماضي، لتصل إلى 72.96 مليون أونصة، وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة ،وكان البنك أضاف إلى احتياطياته لمدة 18 شهرا متتاليا حتى أبريل من هذا العام ما أسهم في تعزيز قوة أسعار الذهب.

وكان بنك الشعب الصيني أكبر مشتر رسمي للذهب في العالم في عام 2023، وقد يدعم استئناف عمليات الشراء الطلب من جانب المستثمرين الصينيين الذي كان ضعيفا منذ أوقف بنك الشعب الصيني في مايو.سلسلة عمليات الشراء التي استمرت 18 شهرًا.

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