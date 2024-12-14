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ثقافة وفنون

رامي صبري ينشر صورا جديدة من حفل زفاف شريف عمرو الليثي ونور تامر أمين

جانب من الحفل.فيتو
جانب من الحفل.فيتو

تصدرت لقطات من حفل عقد قران وزفاف نجل الإعلامي الكبير عمرو الليثي على نجلة الإعلامي تامر أمين المنصات الرقمية.

 

ونشر المطرب رامي صبري صورًا من حفل زفاف شريف عمرو الليثي ونور تامر أمين.

 

وكتب رامي صبري: ألف مبروووك لحبايبي الحلوين شريف عمرو الليثي والعروسة القمر ندى تامر أمين على زواجكم .. ربنا يكرمكم ويوفقكم في حياتكم ويرزقكم الذرية الصالحة.

 

 

وأقيم الحفل بأحد فنادق القاهرة وسط حضور فني إاعلامي كبير، حيث حرص على الحضور الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية والإعلامي طارق علام والفنان أحمد زاهر.

وحرص النجم مصطفى قمر على إحياء حفل الزفاف، وتواجد قمر برفقة نجله تيام، وشقيقه حمادة، وقدم مصطفى مجموعة كبيرة من أغانيه التى تفاعل معها الحضور بالرقص منها السود عيونه وقلبى في الليالي، ولو سألونى وغيرها.
 

 

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أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي الاعلامي طارق علام دكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية

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