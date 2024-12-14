النائب ضياء داود: خوض الانتخابات حصاد لعمل الأحزاب السياسية

قال ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، إن الانتخابات عامة هي انعكاس للأوضاع السياسية ودور الأحزاب على الأرض، ولكن البعض يعتبرها بداية العمل السياسي، فخوض الانتخابات ليس اللحظة التي يتم فيها العمل السياسي، وإنما حصاد العمل ونتيجة له وتأهيله لخوض المنافسة الانتخابية.

صالون حزب مصر أكتوبر حول الانتخابات البرلمانية

وأكد خلال كلمته بصالون حزب مصر أكتوبر حول الانتخابات البرلمانية المقبلة 2025، أهمية وجود أحزاب سياسية حقيقية، ودورها كمكون أساسي لاستمرار تماسك وتكاتف الجبهة السياسية.

وتابع: تلقينا دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للحوار الوطني بمزيد من التفاؤل، موضحا أن الدعوة جاءت في ظل وجود مؤسسات الدولة التنفيذية، منوها الى أن الحوار الوطني شمل مجلس أمناء متوازن، وطرح افكار وتعهدات نفذت.

وأشار إلى أننا على مسافة قصيرة من استحقاق دستوري لغرفتي الشيوخ والنواب، مضيفا: اقترحنا أن يكون هناك اختبار للأنظمة الثلاثة الانتخابية، بحيث يكون هناك نسبة للقائمة المطلقة المغلقة ونسبة للقائمة النسبية ونسبة للمرشح الفردي.

وشدد على ضرورة التفريق بين المال السياسي والمال السياسي بالمعني السلبي المستخدم فى دفع المواطنين للتصويت، مؤكدا أنه لم يعد هناك وسيلة لاستمرار إدارة الحزب بدون اقتصاديات، لافتا إلى أن مرحلة التبرع المباشر من أصحاب الحملات والداعمين تتم تحت إشراف الجهاز المركزي للمحاسبات.

موقف مصر من القضية الفلسطينية والأحداث في المنطقة

وأكد النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، أن المنطقة تمر بتغيرات متسارعة وخطيرة، لافتا إلى تأثيرها على الأمن القومي المصري خاصة مع وجود حدود مشتعلة على مختلف الاتجاهات.

وأضاف "داود" خلال كلمته بصالون حزب مصر أكتوبر السياسي الانتخابات البرلمانية المقبلة 2025، أن مصر كانت ومازالت جزءا أساسيا من الأمن الاستراتيجي والقومي لقضيتنا الفلسطينية وحائط الصد ومقدمة التضحيات، منوها الى الموقف المصري التاريخي الداعم للقضية الفلسطينة، وأهمية وجود منصات مصرية اقليمية ودولية تعبر من وجهة النظر المصرية في مختلف القضايا.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن الحركات الطلابية فى الجامعة مفرخة مهمة للأحزاب لتأهيل الشباب للمشاركة السياسية وخوض انتخابات المحليات التي غابت عن مصر 14 عاما، مشيرا الى أنها عندما غابت الاتحادات والتحركات الطلابية تركت الساحة الجامعية لتيار وحيد هو تيار الإسلام السياسي، لافتا الى أن اغلب السياسيين مروا على اتحاد طلاب جامعات ومن هنا بدأ تشكيل ايدولوجياتهم، لافتا الى ان وجود منصات تفريخ سياسي ضرورة.

وتابع: أن الأحزاب خلقت الحياة السياسية البديلة لتنشئة للشباب سياسيا للمشاركة بعد ضعف دور الاتحادات الطلابية، موضحا أن المحليات تعتبر المفرخة الثانية بعد الاتحادات الطلابية، والتأهيل لخوض المحليات بما يفرض رقابة شعبية على الأداء التنفيذي.

وأكد صعوبة المرحلة الحالية اقليميا وتأثيرها على مصر باعتبارها الجائزة الكبري، مشيرا إلي أهمية سلامة ووحدة وتكاتف الجبهة الداخلية، مضيفا رفعنا عن الخلاف مع الحكومة على الأوضاع الاقتصادية خلال الفترة الماضية والحدود المشتعلة على مختلف الجهات.

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