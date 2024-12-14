وحيد عبد المجيد: الحرية الحالية بالمنطقة العربية لا تكفي لصحفي واحد (فيديو وصور)

أكد الدكتور وحيد عبد المجيد، الأمين العام للمؤتمر العام السادس بنقابة الصحفيين، أن المؤتمر يأتي في لحظة تاريخية هامة بالنسبة للصحافة والصحفيين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والإدارية والتشريعية التي تواجه المهنة.

ولفت إلى أن هذا المؤتمر يعد فرصة حقيقية لإجراء إصلاحات ضرورية لمستقبل الصحافة.

الإصلاح الإداري للمؤسسات الصحفية



وأوضح «عبد المجيد»، خلال كلمته باحتفالية المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين، مساء اليوم السبت، أن الإصلاح الإداري يعد محورًا أساسيًا في هذا المؤتمر، مشيرًا إلى تجارب تاريخية مثل تجربة جريدة الأهرام في الخمسينيات، حيث ساهم الإصلاح الإداري الذي قاده الأستاذ محمد حسنين هيكل مع أستاذ الإدارة فؤاد إبراهيم في إنقاذ الجريدة من الإفلاس وتحويلها إلى نموذج ناجح يُحتذى به. وأضاف أن الإدارة الناجحة هي السبيل إلى إصلاحات مالية واقتصادية مهمة للصحافة بمختلف أنواعها.

حرية الصحافة



وأشار «عبد المجيد» إلى ضرورة توفر المناخ العام المناسب، الذي يتضمن الحرية كعنصر أساسي، لإنجاح هذه الإصلاحات.

وأكد أن الصحافة لا يمكن أن تنهض في ظل غياب الحرية، مشيرًا إلى أن القدر الحالي من الحرية في المنطقة العربية لا يكاد يكفي لصحفي واحد.

وأوضح أن العلاقة بين الحرية والإفصاح ضرورية لنجاح الصحافة، إذ إن الصحافة هي "رئة المجتمع" التي يتنفس من خلالها الجميع.



جلسات المؤتمر العام السادس للصحفيين

وأشار إلى أن المؤتمر يناقش مجموعة من القضايا المهمة في 19 جلسة ومائدة مستديرة، يشارك فيها أكثر من مائة صحفي وأكاديمي وخبير. وتشمل المناقشات قضايا مثل حرية الصحافة، الإصلاح الإداري والاقتصادي، تحسين أوضاع الصحفيين المالية والمعيشية، تطوير المحتوى الصحفي، وزيادة إيرادات الصحف، بالإضافة إلى مستقبل الصحافة في ظل التطورات التكنولوجية.

كما ذكر عبد المجيد أن المؤتمر يناقش قضايا أخرى مثل حرية تداول المعلومات، تحديات ميثاق الشرف الصحفي، والتدريب الصحفي، فضلًا عن مشاكل التوزيع والتسويق.



وجه عبد المجيد الشكر لنقيب الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة على جهودهم في إعداد المؤتمر، كما قدم تحية تقدير لجميع الصحفيين الذين قدموا تضحيات كبيرة في سبيل رفع شأن الصحافة المصرية، معتبرًا أن جهودهم كانت وما زالت أساسًا لاستقلال الصحافة وحرية التعبير في البلاد.



انطلقت مساء اليوم فعاليات حفل افتتاح المؤتمر العام السادس للصحافة المصرية، الذي يقام تحت شعار دورة فلسطين.. طريق إلى التغيير.

حضر الافتتاح عدد كبير من الضيوف المصريين والعرب، ووفدًا عن الاتحاد الدولي للصحفيين والهيئات الصحفية والإعلامية المصرية، واتحاد الصحفيين العرب وممثلي نقابات الصحافة العربية، ورؤساء تحرير وكتاب صحفيون ومفكرون.

كما حضر عدد كبير من الصحفيين الفلسطينيين الجرحى وممثلين للصحافة الفلسطينية، وإعلان قائمة شرف بشهداء الصحافة الفلسطينية الذين ارتقوا خلال أداء عملهم في ظل حرب الإبادة التي يتعرض لها الفلسطينيون منذ أكثر من عام.

ويتضمن الحفل رسائل من نقباء سابقين ومواد فيلمية عن تاريخ المؤتمرات السابقة، وتاريخ الصحفيات المصريات ونضالهن الصحفي والوطني والنقابي

ويختتم الحفل بفقرة فنية لفرقة كورال عباد الشمس الفلسطينية والتي تقدم باقة من أغاني المقاومة والتراث الفلسطيني.



ويذكر أن المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين، ينعقد خلال الفترة من ١٤ إلى ١٦ ديسمبر الجاري، بهدف النقاش حول قضايا مهنة الصحافة وأوضاع الصحفيين في مصر وصولا إلى توصيات لتحسين الأوضاع وحل الأزمات تعمل نقابة الصحفيين على تنفيذها بما يحسن واقع المهنة في مصر.



ومن المقرر أن تبدأ الجلسات، صباح غد الأحد بمجموعة من الفعاليات وموائد مستديرة، يتحدث فيها عدد كبير من كبار الصحفيين والنقابيين والمتخصصين في التشريعات الصحفية والقوانين ذات الصلة، واقتصاديات الصحافة، وخبراء التدريب والصحافة الرقمية تحت عناوين رئيسية تتعلق بأوضاع الصحافة المصرية وتشريعاتها والحريات الصحفية، وأجور الصحفيين والتحديات التي تواجههم مهنيا وماديًا وميدانيًا.



وكانت الجلسات التحضيرية للمؤتمر، بدأت منذ أبريل الماضي تحت 3 محاور رئيسية »الحريات والتشريعات- اقتصاديات الصحافة-ومستقبل الصحافة» بدعوة من الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين.



وقدمت خلال جلسات العمل والتحضير للمؤتمر العديد من أوراق العمل التي أعدها صحفيون ومتخصصون وأكاديميون ونقابيون، ونشرت عبر الموقع الرسمي للمؤتمر لمطالعتها والاستفادة منها، ومناقشتها خلال فعاليات المؤتمر الذي يعقد تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء.

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