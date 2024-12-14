السبت 14 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الدوري الإنجليزي، تعادل سلبي بين نوتنجهام ضد أستون فيلا في الشوط الأول

نوتنجهام وأستون فيلا،
نوتنجهام وأستون فيلا، فيتو

انتهى الشوط الأول من مباراة نوتنجهام فورست ضد أستون فيلا بنتيجة التعادل السلبي، في المباراة التي تقام مساء اليوم السبت، على ملعب سيتي جراوند، في الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج.

تشكيل نوتنجهام ضد أستون فيلا 

ماتز سيلس، أولا أينا، نيكولا ميلنكوفيتش، موريلو، نيكو ويليامس، إليوت أندرسون، ريان ياتيس، نيكولاس دومينجيز، مورجان جيبس وايت، كالوم هودسون أودوي، كريس وود.

تشكيل أستون فيلا أمام نوتنجهام فورست 

إيميليانو مارتينيز، إزري كونسا، دييجو كارلوس، تيرون منجس، لوكاس ديني، ماتي كاش، بوبكر كامارا، يوري تيليمانس، جون ماكجين، جون دوران، مورجان روجيرس.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نوتنجهام فورست نوتنجهام أستون فيلا الدوري الانجليزي البريميرليج

مواد متعلقة

تشكيل مباراة نوتنجهام ضد أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

الدوري الإنجليزي، إبسويتش تاون يخطف فوزا مثيرا 2-1 أمام وولفرهامبتون

ليفربول بـ 10 لاعبين يتعادل بصعوبة مع فولهام 2-2 بالدوري الإنجليزي (فيديو وصور )

آرسنال يسقط في فخ التعادل السلبي أمام إيفرتون بالدوري الإنجليزي

الأكثر قراءة

خبير اقتصادي يكشف عن أعلى مدفوعات لـ فوائد ديون سددتها مصر خلال عامين

شاهد، حزن وسام أبو علي عقب استبداله في مباراة الأهلي وباتشوكا

بسبب 50 ألف جنيه، مشاجرة بين شقيقين وأبنائهما تسفر عن قتيل ومصابين

شبورة كثيفة، الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا الأحد 15-12-2024

شوطان إضافيان بين الأهلي وباتشوكا بعد التعادل سلبيا في الوقت الأصلي (صور)

شوط أول سلبي بين الأهلي وباتشوكا في نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال (صور)

انخفاض كبير في أسعار اللحوم اليوم السبت 14-12-2024 بالأسواق

الأهلي يبحث عن هدف التقدم أمام باتشوكا بعد مرور 75 دقيقة (صور)

منوعات

المزيد

قصة جاسوس إسرائيلي أعدمته سوريا قبل 59 عاما ويسعى جيش الاحتلال لإعادة رفاته

طبيب يطعن مواطنا ويلوذ بالفرار في العراق

إحداهما لحظة إدانته بتهم جنائية، ترامب يفاجئ متابعيه بصورتين

اليونان.. عشرات المفقودين إثر غرق سفينة مهاجرين قبالة جافدوس

المزيد

خدمات

المزيد

بكام سعر كيلو الأرز اليوم السبت 14 ديسمبر

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم السبت في الأسواق

سعر طن النحاس في البورصات العالمية اليوم السبت

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم السبت 14 ديسمبر 2024

المزيد

انفوجراف

10 أفلام أجنبية ينتظرها الجمهور في 2025 (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية القمح في المنام وعلاقتها بالسعادة والرزق

حكاية امرأة ﺳَﻤِﻊ ﺍﻟﻠﻪ ﻗﻮﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﻓﻮﻕ ﺳﺒﻊ ﺳﻤﺎﻭﺍﺕ

علي جمعة يكشف خطة الله لعباده عند نزول البلاء بهم

المزيد
الجريدة الرسمية