الدوري الإنجليزي، تعادل سلبي بين نوتنجهام ضد أستون فيلا في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة نوتنجهام فورست ضد أستون فيلا بنتيجة التعادل السلبي، في المباراة التي تقام مساء اليوم السبت، على ملعب سيتي جراوند، في الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج.

تشكيل نوتنجهام ضد أستون فيلا

ماتز سيلس، أولا أينا، نيكولا ميلنكوفيتش، موريلو، نيكو ويليامس، إليوت أندرسون، ريان ياتيس، نيكولاس دومينجيز، مورجان جيبس وايت، كالوم هودسون أودوي، كريس وود.

تشكيل أستون فيلا أمام نوتنجهام فورست

إيميليانو مارتينيز، إزري كونسا، دييجو كارلوس، تيرون منجس، لوكاس ديني، ماتي كاش، بوبكر كامارا، يوري تيليمانس، جون ماكجين، جون دوران، مورجان روجيرس.

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