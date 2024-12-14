السبت 14 ديسمبر 2024
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صحة ومرأة

استشاري نفسي يكشف أسباب دخول الشباب على تطبيقات المواعدة

تطبيقات المواعدة،
تطبيقات المواعدة، فيتو

قال محمود علام، استشاري الإرشاد النفسي والأسري، إن البعض يدخل على تطبيقات المواعدة بسبب الفراغ أو الشعور بعدم وجود قيمة، أو البحث عن الذات.

 

علاقات مشروعة عبر التطبيقات

وأضاف: أن بعض هذه التطبيقات إيجابي، حيث من الوارد أن تحدث علاقات مشروعة بين الطرفين من خلال هذه التطبيقات.

وأشار إلى أن هناك الكثير من الحالات المشهورة على مواقع التواصل الاجتماعي التي تزوجت من خلال التطبيقات الإلكترونية.

 

الزواج التقليدي وزواج التطبيقات

ولفت خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “حقك مع المشاكس” الذي يقدمه هيثم بسام بقناة “القاهرة والناس” إلي أن الزواج نصيب، ويحدث إما عن طريق زواج المقابلة مع شخص من خلال السفر، أو الزواج التقليدي، أو من خلال التطبيقات.

وأشار أن المراهقين والمنفصلين متواجدون بصورة كبيرة على  تطبيقات المواعدة، وأحيانًا يدخل المتزوجون حين لا يحدث استقرارا في الحياة الزوجية مثل وجود فراغ عاطفي، وعدم الاهتمام، خلاف الافتقاد إلى العاطفة أو الحياة الجنسية.

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وأوضح استشاري الإرشاد النفسي والأسري، أن بعض تطبيقات المواعدة جيدة، ولا يجب أن نُعمم ونصف جميع تطبيقات التعارف بالسيئة.

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