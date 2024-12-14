أنطونيو بلينجي: نثمن دور النقابة المصرية في دعم الصحفيين الفلسطينيين

قال أنطونيو بلينجي، الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين، إن المنطقة تشهد تحولات سياسية كبرى تؤثر على العالم بأكمله، ويجب على الاتحاد أن يكون حاضرًا لدعم الصحفيين في هذه الظروف.

استهداف الصحفيين الفلسطينيين

وأضاف خلال كلمته في حفل افتتاح المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين مساء اليوم السبت: "اليوم لا يمكن لأحد أن ينكر أن الصحفيين الفلسطينيين يقتلون على أيدي الجيش الإسرائيلي منذ أكثر من عام أمام الأعين، ودون تدخل أو رد فعل، وخاصة بشأن الجرائم البشعة التي ترتكب ضد النساء والأطفال والتي وصفتها المحكمة الجنائية بجرائم حرب".

وتابع:"لا يمكن أن ينكر أحد أن الحكومة الإسرائيلية نشرت الموت في لبنان وخاصة في بيروت الجنوب، ورغم كل ذلك لم يتحمل أي مسؤول من الدول الكبرى مسؤولية تجاه ما يحدث، بل تقوم الولايات المتحدة والدول الأوروبية بدعم إسرائيل بالسلاح دون توقف".

انضمام نقابة الصحفيين للاتحاد الدولي

وتابع: "لقد انضمت نقابة الصحفيين للاتحاد عام ٢٠٢٣، وأسعدنا ذلك كثيرا، وهي اليوم من بين أكبر النقابات الأعضاء على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا".

دعم الصحفيين المصريين

واستطرد:"أود أن أهنيء النقيب وفريقه على التزامه بدعم الصحفيين الفلسطينيين واستقبالهم وتقديم الدعم لهم بشكل يومي، كما أهنئكم على استقبال الزملاء من اليمن الذي كان محكوما عليهم بالإعدام، والزملاء السودانيين".

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