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رياضة

تشكيل مباراة نوتنجهام ضد أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

أستون فيلا، فيتو
أستون فيلا، فيتو

أعلن مدربا فريقا نوتنجهام فورست وأستون فيلا عن التشكيل الرسمي للمباراة التي تقام مساء اليوم السبت، على ملعب سيتي جراوند، في الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج.

 

تشكيل نوتنجهام ضد أستون فيلا 

ماتز سيلس، أولا أينا، نيكولا ميلنكوفيتش، موريلو، نيكو ويليامس، إليوت أندرسون، ريان ياتيس، نيكولاس دومينجيز، مورجان جيبس وايت، كالوم هودسون أودوي، كريس وود.

 

تشكيل أستون فيلا أمام نوتنجهام فورست 

إيميليانو مارتينيز، إزري كونسا، دييجو كارلوس، تيرون منجس، لوكاس ديني، ماتي كاش، بوبكر كامارا، يوري تيليمانس، جون ماكجين، جون دوران، مورجان روجيرس.

 

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نوتنجهام فورست أستون فيلا الدوري الانجليزي نوتنجهام البريميرليج

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