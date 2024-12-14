السبت 14 ديسمبر 2024
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ثقافة وفنون

حمادة هلال يروج لأغنيته الجديدة "ياريت أهالينا ما ربونا" (فيديو)

حمادة هلال, فيتو
حمادة هلال, فيتو

روج الفنان حمادة هلال لأحدث أعماله الموسيقية ،المقرر أن تستقبلها المتاجر ومنصات الموسيقي قريبا.

وطل حمادة هلال فى مقطع فيديو متغنيا بأحدث أغنيته التي تحمل اسم «ياريت أهالينا ما ربونا».. وقال: شعارنا في 2025: ياريت أهالينا ما ربونا.. قريبًا.

فى سياق آخر عاد الفنان حمادة هلال من مدينة قنا، بعد تصوير المشاهد الخارجية من الجزء الخامس من مسلسل المداح، والتي استغرقت قرابة أسبوع متواصل.

وقال حمادة في تصريحات خاصة لفيتو: إن المشاهد كانت صعبة للغاية، لأنه يتم تصويرها في أماكن حقيقية، هذا بجانب بعض التضاريس الصعبة وبرودة الطقس.

وأضاف حمادة أن الجزء الخامس سيكون مفاجأة كبيرة للجمهور الذي ارتبط بالمسلسل لمدة أربع سنوات.

وكان قد بدأ الفنان حمادة هلال في تصوير أول مشاهده في مسلسل المداح الجزء الخامس منذ أيام قليلة، وجمعت المشاهد الأولى من العمل الفنان حمادة هلال والفنانة جوري بكر التي تلعب شخصية شيطانة خلال أحداث العمل.

 

 

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