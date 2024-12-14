رنا رئيس تحتفل بعيد ميلادها الـ 25 وسط أجواء عائلية

احتفلت الفنانة الشابة رنا رئيس بعيد ميلادها الـ 25 فى أجواء عائلية، رفقة عدد من أسرتها وأصدقائها بأحد الأماكن بالقاهرة.

ونشرت رنا صورة أثناء احتفالها بعيد ميلادها عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك، وأرفقتها بتعليق: “قد كان عامًا مليئا بالنجاح والستر والصحة وفضل ربنا عليا، الحمد لله على ما هو فات ونحمده على ما هو آت، كل سنة وأنا مع أخواتي الأبطال وبيني وبينهم كل الحب والود

أبطال مسلسل انترفيو

فى سياق آخر، عرضت WATCH IT مؤخرًا مسلسل رنا رئيس يحمل اسم «انترفيو »

وبلغ عدد حلقات مسلسل إنترفيو 10 حلقات حيث أنه ينتمي إلى عالم المسلسلات القصيرة، ويعتبر مسلسل “إنترفيو” البطولة المطلقة الأولى للفنانة الشابة رنا رئيس، والمسلسل من إخراج أحمد خالد أمين وتأليف أمينة مصطفى، ومن بطولة رنا رئيس وخالد شباط وإسعاد يونس، محمد عادل، حازم إيهاب، سارة نور، ديانا هشام، نور بدر، محمد فايز وعدد من النجوم الآخرين.

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