عمر جابر: جاهزون لمباراة المصري رغم الظروف والغيابات المؤثرة

أكد عمر جابر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أهمية مباراة المصري، المقرر لها غدًا الأحد في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأضاف اللاعب في المؤتمر الصحفي: "الجميع يعلم أهمية المباراة وسط الظروف الصعبة التي يمر بها الفريق، وسبق أن مر الزمالك بظروف مشابهة، وعلينا التكاتف من أجل تجاوز المباراة وتحقيق الفوز".

وتابع عمر جابر قائلًا:" المباراة تحدد شكل المجموعة بنسبة كبيرة، وننتظر وجود الجماهير لدعمنا ومساعدتنا في حسم المباراة بشكل كبير".

واختتم قائلًا:" اللاعبون جاهزون للمباراة رغم الغيابات وكل لاعب يعرف قيمة نادي الزمالك، والجميع داخل الفريق يتحدث عن أهمية المباراة، وهناك حالة تركيز شديدة خاصة مع الأحداث المحيطة بالفريق قبل اللقاء، وهدفنا الحفاظ على لقب الكونفدرالية".

ويستعد فريق الزمالك لمباراة المصري المقرر لها غدا الأحد باستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي

وتنطلق مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي غدا الأحد في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمصري البورسعيدي

تنقل مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي عبر شبكة قنوات بين سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

أحمد مجدي يقود مباراة الزمالك والمصري بعد رحيل جوميز

ويقود مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي أحمد مجدي القائم بأعمال المدير الفني لفريق الزمالك بشكل مؤقت، وحازم إمام مدرب مساعد، وعبد الواحد السيد مديرا للكرة، وعماد المندوه مدرب الحراس وذلك بعد رحيل جوميز وجهازه المعاون.

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