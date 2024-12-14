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أخبار مصر

جهاز الرياضة للقوات المسلحة يستقبل وفدا عسكريا أردنيا

جهاز الرياضة للقوات
جهاز الرياضة للقوات المسحلة، فيتو

استقبل معهد الكفاءة البدنية والرياضية التابع لجهاز الرياضة للقوات المسلحة، وفدا عسكريا أردنيا برئاسة مساعد مدير إدارة القوى البشرية بالقوات المسلحة الأردنية، وذلك للتعرف على أحدث الإمكانات والمنظومات العلمية والتأهيلية المتطورة التى تسهم فى زيادة معدلات اللياقة البدنية للفرد المقاتل بالقوات المسلحة، وفي إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على نقل وتبادل الخبرات مع الدول الشقيقة والصديقة فى مختلف التخصصات.

تضمنت الزيارة عرض فيلم تسجيلي عن جهاز الرياضة للقوات المسلحة وأندية المؤسسات العسكرية التابعة له والتى تعد أحد الصروح الرياضية بالقوات المسلحة أتبعها جولة تفقدية للوفد داخل المعهد للتعرف على ما يحتويه من قاعات تعليمية وملاعب تدريبية وصالات الإعداد البدنى المجهزة بأحدث الأجهزة الرياضية. 

 جهاز الرياضة للقوات المسلحة

 

وألقى اللواء أح محمد عزازى العسال رئيس جهاز الرياضة للقوات المسلحة كلمة أشار خلالها إلى أهمية الإستفادة من تبادل الخبرات المشتركة بين البلدين لتعزيز القدرات البدنية لرجال القوات المسلحة والإرتقاء بكفاءتهم القتالية بما يمكنهم من تنفيذ كافة المهام التى توكل إليهم بكفاءة وإقتدار.

وفى ختام الزيارة أشاد الوفد الأردنى بما تمتلكه القوات المسلحة المصرية من أحدث المنظومات التدريبية والرياضية لإعداد الفرد المقاتل وفقًا للأسس العلمية المدروسة فى هذا المجالز

 

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