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تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية (صور)

تفاصيل الاجتماع الفني
تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الزمالك والمصري

عٌقد عصر اليوم السبت الاجتماع الفني لمباراة الزمالك والمصري البورسعيدي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها غدًا الأحد باستاد الجيش ببرج العرب.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع الفني على ارتداء الزمالك لزيه التقليدي "القميص الأبيض والشورت الأبيض"، في حين سيرتدي حارس المرمى زيه الكامل باللون الأسود.

وفي المقابل سيرتدي فريق المصري زيه باللون الأخضر الكامل، في حين سيرتدي حارس المرمى زيه باللون الأحمر  الكامل.

حضر الاجتماع الفني من الزمالك، عمرو أبو العز المدير الإداري، وباسم زيادة مسئول العلاقات العامة ومصطفى ميلا مسئول المهمات، بجانب مسئولي النادي المصري، بالإضافة إلى مسئولي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

ويستعد فريق الزمالك لمباراة المصري المقرر لها غدا الأحد باستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي 

 وتنطلق مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي غدا الأحد في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة. 

 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمصري البورسعيدي 

 تنقل مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي عبر شبكة قنوات بين سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية. 

 

أحمد مجدي يقود مباراة الزمالك والمصري بعد رحيل جوميز 

 ويقود مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي أحمد مجدي القائم بأعمال المدير الفني لفريق الزمالك بشكل مؤقت، وحازم إمام مدرب مساعد، وعبد الواحد السيد مديرا للكرة، وعماد المندوه مدرب الحراس وذلك بعد رحيل جوميز وجهازه المعاون.

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