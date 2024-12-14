"بحوث الصحراء" ينظم دورة تدريبية في سيوة

نظمت محطة بحوث سيوة دورة تدريبية لطلاب كلية الزراعة البيولوجية بجامعة الجلالة، بهدف نقل الخبرات والبحوث التي تتميز بها المحطة.

وأشار الدكتور حسام شوقي إلى أن هذه الدورة تمثل فرصة هامة للطلاب لاكتساب مهارات عملية قيّمة في مجالات تخصصهم، وتعزيز قدراتهم العملية من خلال ربط دراستهم النظرية بالتطبيقات الميدانية، خاصة في المناطق الصحراوية.

كما أكد على أهمية التعاون بين المؤسسات الأكاديمية ومراكز البحث العلمي لتطوير القطاع الزراعي والحيواني في المنطقة.

دورة تدريبية لطلاب كلية الزراعة البيولوجية

من جانبه أوضح الدكتور رمضان محي الدين رئيس محطة سيوة أن الدورة التدريبية ركزت على تعليم الأنشطة الزراعية وصناعات الأغذية داخل المحطة، مثل عصر الزيتون، وتعبئة وتغليف البلح، بالإضافة إلى تصنيع وتجهيز الكومبوست من المخلفات الزراعية، كما تم التعرف على المراحل المختلفة لإنتاج فسائل النخيل، والأنواع المميزة في سيوة، مع متابعة الأعمال الزراعية في الصوب الخضراء والتجارب البحثية الخاصة بالنباتات الطبية والعطرية

. وتم أيضًا التركيز على حظائر الإنتاج الحيواني حيث تم عرض السلالات المميزة من الأغنام والماعز التي تشتهر بها واحة سيوة.

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