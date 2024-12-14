استعدادات بالموانئ لاستقبال السلع الرمضانية.. تكثيف العمل لتأمين احتياجات الشهر الفضيل.. ووزارة النقل تعلن الطوارئ بجميع القطاعات

بدأت قطاعات وزارة النقل المختلفة وعلى رأسها الموانئ البحرية والسكك الحديد ومترو الأنفاق والاستعدادات لاستقبال شهر رمضان 2025، وعلى مستوى الموانئ البحرية يجرى تكثيف عملها لاستقبال المواد الغذائية والسلع التموينية لتامين احتياجات السوق خلال شهر رمضان المقبل.

وشددت الموانئ على تقديم أولوية قصوى للسفن التى تحمل سلع غذائية أو تمونية اأو شحنات خاصة ذات طبيعة خاصة.

على صعيد آخر بدأت قطاعات النقل المختلفة الاستعداد لشهر رمضان الكريم، حيث ترتفع حركة النقل سواء النقل الداخلى أو الدولى لاستقبال البضائع وخاصة السلع الغذائية طوال الشهر الكريم، الأمر الذى دفع النقل للإعلان عن الطوارئ.

ضمان تواجد كافة السلع الغذائية بشكل طبيعي

بدأ قطاع النقل البحري، تكثيف العمل واعتماد نظام التشغيل على أن يستمر العمل طوال الـ24 ساعة بالموانئ بشكل طبيعي، لضمان تدفع السلع الغذائية والبضائع بشكل طبيعي، لضمان تواجد كافة السلع الغذائية بشكل طبيعي طوال الشهر الكريم.

على مستوى مترو الأنفاق

مواعيد المترو الجديدة في شهر رمضان 2025، وانتهت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق من جميع الاستعدادات الخاصة باستقبال خطوط المترو الأول والثاني لأيام شهر رمضان المبارك لعام 2025 والذى يبدأ يوم 1 مارس، وذلك بتعديل مواعيد تشغيل المترو.

وقررت إدارة المترو بدء العمل بـ المواعيد الجديدة لمترو الأنفاق بداية من الأحد 10 مارس على أن يبدأ تشغيل مترو الأنفاق كالتالي:

مواعيد تشغيل المترو خلال شهر رمضان

بدء أول رحلة فى الساعة 5:15 ص

وصول آخر رحلة في الساعة 2 ص

ويأتي ذلك بناء على تعليمات وتوجيهات الفريق كامل الوزير، وزير النقل، حيث أصدر المهندس على الفضالي العضو المنتدب لشركة مترو الأنفاق، والمهندس خالد صبره رئيس مجلس الإدارة، توجيهات بضرورة تقديم أفضل الخدمات الممكنة لجمهور الركاب خلال أيام الشهر الكريم مع الاستمرار في مد ساعات التشغيل بالخط الأول حلوان - المرج الجديدة والخط الثاني شبرا الخيمة - المنيب.

وقامت الشركة بتعديل جدول التشغيل اليومي للقطارات خلال أيام شهر رمضان المبارك، حيث أعلنت الشركة مواعيد التشغيل من المحطات الانتهائية لتبدأ من الساعة ٥:١٥ ص طوال العام ومواعيد أخرى القطارات من المحطات الانتهائية ومقابلتها في المحطات التبادلية بالخط الأول والثاني على أن يكون قيام أخر قطار للخط الأول من محطة حلوان الساعة ١٢:١٨ صباحا، ومن محطة المرج الجديدة الساعة ١٢:٣٠ صباحا وللخط الثاني من محطة شبرا الخيمة ومحطة المنيب الساعة ١٢:٤٠ ص.

مواعيد تشغيل المترو

ويتم مقابلة القطارات بين الخط الأول والثاني بمحطة أنور السادات الساعة ١ صباحا، ويتم مقابلة القطارات بين الخط الثاني والثالث بمحطة العتبة الساعة ١٢:٥٥ صباحا، حيث تم زيادة عدد الرحلات بالخطين الأول والثاني بـ إجمالي عدد رحلات تقدر بـ (١١٢٠) رحلة يوميا بداية من الساعات الأولى لبداية التشغيل مرورًا بأوقات الذروة والدفع بجميع القطارات المكيفة لمواجهة الطقس الحار وذلك تسهيلا وتيسيرا على جميع مرتادي مرفق مترو الأنفاق، مقسمة بعدد رحلات بالخط الأول ما بين محطتي حلوان - المرج الجديدة إلى (٥١٠) رحلات، وعدد رحلات الخط الثاني ما بين محطتي شبرا الخيمة - المنيب إلى (٦١٠) رحلات.

وشملت الاستعدادات أيضا تكثيف تواجد نقاط الإسعاف داخل المحطات وعلى الأرصفة بالخطوط الثلاثة تحسبا لحدوث أي حالات إغماء أو أي حالات مرضية مفاجئة حيث تقدم هذه الخدمة الطبية بشكل مجاني لجميع مستخدمي مترو الأنفاق من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والحالات الطارئة أيضًا تم الدفع بجميع فرق الطوارئ المنتشرة بالمحطات لمواجهة أى أعطال مفاجئة قد تحدث وإزالتها على الفور، إضافة إلى أن هناك تنسيقا كاملا مع شرطة النقل والمواصلات وشرطة مترو الأنفاق لعمل نقاط تفتيش ثابتة بالمحطات وأخرى متحركة داخل القطارات مع تواجد الشرطة النسائية لضبط أى مخالفات أو كافة أشكال الظواهر السلبية والتصدي لها على الفور.

ويأتى ذلك على مدار ساعات التشغيل من اليوم، وأن الشركة لديها غرفة مراقبة مركزية مزودة بأحدث كاميرات المراقبة والتى تغطى جميع محطات مترو الأنفاق وحركة القطارات بالخطوط الثلاثة وهناك فرق متواجدة على مدار ساعات التشغيل لمتابعة ومراقبة حركة القطارات وحركة جمهور الركاب مما يجعل مرفق مترو الأنفاق الأكثر أمانا عند استقلاله.

وقالت الشركة إن وزير النقل شدد على ضرورة الاهتمام بالتأهيل والتدريب المستمر للعاملين والمهندسين باعتبار العنصر البشري من أهم عوامل نجاح المنظومة، مشيدًا بمجهودات العاملين بالشركة خلال الفترة الماضية الذين حافظوا على استمرار الخدمات المميزة التي يتم تقديمها لجمهور الركاب.

الخط الساخن لمترو الأنفاق

ومن جانبه أكد أحمد عبدالهادى بكير المتحدث الرسمي للشركة، أنه منذ تولى الفريق كامل الوزير وزير النقل، وهناك طفرة في الخدمة المقدمة للمواطنين، وأن العمل داخل المرفق يجرى على قدم وساق لتقديم أفضل خدمة ممكنة لجمهور الركاب مناشدين جمهور الركاب بالتواصل معنا عبر الخط الساخن 16048 وعبر الرقم المخصص لخدمة الواتس آب (01221116048 ) وعبر الصفحة الرسمية لمترو القاهرة والموقع الرسمي للشركة CAIROMETRO.GOV.EG لتلقى كافة الشكاوى والإقتراحات والإستفسارات الخاصة بجمهور الركاب ومن خلال أيضا مكاتب منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة والمتواجدة بعدد من المحطات لاستقبال كافة الشكاوى المتعلقة بكافة الجهات وليس شكاوى مترو الأنفاق فقط مؤكدين على أن احترام المواطنين وحسن معاملتهم وتقديم أفضل خدمة لهم هو ما تسعى إليه إدارة المترو.

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