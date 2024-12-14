متمنيًا فيها الشفاء العاجل له، السيسي يرسل برقية للرئيس البرازيلي

أرسل الرئيس عبد الفتاح السيسي برقية إلى الرئيس البرازيلي "إيناسيو لولا دا سيلفا"، متمنيًا له الشفاء العاجل بعد الوعكة الصحية التي ألمت به، ومعبرًا عن أصدق تمنيات الرئيس بسرعة شفائه وعودته قريبا إلى ممارسة مهامه كزعيم مرموق وسياسي بارز يسعى دائمًا لنشر وترسيخ مبادئ العدالة والاحترام المتبادل بين دول العالم.



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