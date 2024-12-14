رئيس التمثيل التجارى يلتقى سفير السودان بالقاهرة لبحث التعاون المشترك

اجتمع الوزير المفوض يحيي الواثق بالله رئيس التمثيل التجارى مع سفير السودان بالقاهرة الفريق عماد الدين عدوى وذلك لمناقشة سبل تفعيل العلاقات التجارية بين البلدين وتيسير كافة المعوقات التى قد تحول دون انسياب دخول البضائع بين الجانبين.

كما تم كذلك مناقشة دعم ومساندة كافة الاجراءات للمشروعات الاستثمارية السودانية المقامة فى مصر وكذا التيسير على كافة رجال الاعمال السودانيين لنقل استثماراتهم الى بلدهم الثانى مصر وذلك على مستوى الأنشطة المختلفة وعلى رأسها النشاط الصناعى

التمثيل التجاري: تطورات اقتصادية ومبادرات أطلقتها الحكومة المصرية لتحسين بيئة الأعمال

وطبقا لتصريحات سابقة ل الوزير المفوض يحيى الواثق بالله إلى أن الحكومة اتخذت عدد من الإجراءات المتعلقة بالإفراج الجمركي والإصلاح المالي والنقدي، فضلًا عن الحوافز المخصصة للمستثمرين الأجانب ومزايا اتفاقات التجارة الحرة المنضمة لها مصر والتي تمكنهم من اختراق أسواق متنوعة.

وقال إن الدولة المصرية حريصة على تعزيز علاقاتها التجارية والاقتصادية مع الدول الافريقية، الى جانب المساهمة فى تحقيق التنمية المنشودة لدول القارة السمراء

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