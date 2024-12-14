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ثقافة وفنون

قصور الثقافة تطلق أسبوعا جديدا من مشروع أهل مصر بشرم الشيخ

مشروع أهل مصر، فيتو
مشروع أهل مصر، فيتو

 تشهد مدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء، بعد غد الاثنين، انطلاق فعاليات الأسبوع الثقافي الخامس والثلاثين لأطفال المحافظات الحدودية، ضمن مشروع "أهل مصر"، والتي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، دعما لمواهب أبناء المحافظات الحدودية وتعزيزا لقيم الانتماء والهوية.

 

مشروع أهل مصر 

الأسبوع الثقافي تستمر فعالياته حتى 22 ديسمبر الحالي، ويستضيف 200 طفل من أطفال المحافظات الحدودية الستة: شمال سيناء، جنوب سيناء، البحر الأحمر "مدن حلايب والشلاتين وأبو رماد"، الوادي الجديد، مطروح، أسوان، بالإضافة إلى عدد من أطفال المناطق الجديدة الآمنة بالقاهرة.

 

وفي قصر ثقافة شرم الشيخ تقام فعاليات الورش الثقافية والأدبية والفنية والحرفية، وتشمل الورش الأدبية ورشة تعليم الكتابة المسرحية للسيناريست وليد كمال، ورشة إلقاء الشعر للشاعر مدحت العيسوى، بجانب ورش الفنون التشكيلية، تضم ورشة الرسم بالموسيقى يقدمها فنان وائل عوض، ورشة التصوير والفوتوشوب يقدمها كل من د. محمد إسماعيل، وأحمد فتحي.

وفى مجال الورش الحرفية اليدوية والتراثية، تقام ورشة إعادة التدوير بإشراف المدربة نجوى عبد العزيز، تعليم فن الإكسسوار مع المدربة يارا محمد كمال، تعليم فن الأركت الخشبي يقدمها المدرب حسني إبراهيم، تعليم الشنط بالشبك تقدمها المدربة نجلاء شحاتة، وتقدم منى عبد الوهاب ورشة تعليم الشنط بالخرز، بالإضافة إلى فن الخيامية للمدرب عماد عاشور.

كما يضم الأسبوع ورش فنون الأداء، منها تعليم الموسيقى والغناء مع المخرج الفنان ماهر كمال، تعليم فن الأراجوز للفنان ناصر عبد التواب، ورشة تعليم فن المسرح للمخرج محمد فؤاد، تعليم تحريك العرائس جمال الدين كمال.

تفاصيل مشروع أهل مصر 

مشروع "أهل مصر" أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة المقدمة لأبناء المحافظات الحدودية "المرأة، والشباب، والأطفال" وينفذ ضمن البرنامج الرئاسي، الذي يهدف لتشكيل الوعي، وتعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن، ورعاية الموهوبين، وتحقيق العدالة الثقافية.

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