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أخبار مصر

برنامج الأغذية العالمي والاتحاد الأوروبي يتفقدان أنشطة برنامج الألف يوم الأولى في حياة الطفل

وزارة التضامن الاجتماعي،فيتو
وزارة التضامن الاجتماعي،فيتو

استقبلت وزارة التضامن الاجتماعي  جان بيير دومارجوري الممثل المقيم ومدير مكتب برنامج الأغذية العالمي في مصر WFP والوفد المرافق له بصحبة الدكتورة علياء حافظ خبيرة التغذية ببرنامج الأغذية العالمي وفريق عملها ووفد الاتحاد الأوروبي المرافق، في زيارة لقريتى  كرم الديب والفؤادية بمركز كوم أمبو بمحافظة أسوان لتفقد واستعراض أنشطة برنامج الألف يوم الأولي فى حياة الطفل الذي تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي.

برامج دعم شبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي

واستقبل الوفد رأفت شفيق مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية وبرامج دعم شبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والتنمية البشرية والمدير التنفيذي لبرنامج تكافل وكرامة للدعم النقدي المشروط،وحسام الزمر المدير المالي لبرنامج تكافل وكرامة للدعم النقدي المشروط، وريم البلشي استشاري إدارة اعمال المتابعة والتقييم وأميرة علي مدير عام الادارة العامة للدعم النقدي،  أميرة تاج الدين مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الخارجية،  جاكلين ممدوح مدير عام الإدارة العامة للمرأة، الأستاذ احمد شاهين استشاري نظم المعلومات،  فادية محمد مدير إدارة شئون المرأة بمديرية أسوان الاجتماعية.

تحسين وضع التغذية للسيدات الحوامل والمرضعات والأطفال

وأكد مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية علي اهتمام وزارة التضامن الاجتماعي ببرنامج الألف يوم الأولي فى حياة الطفل كإحدى آليات تحسين وضع التغذية للسيدات الحوامل والمرضعات والأطفال الرضع بداية من مرحلة حمل الأم وحتى يبلغ الطفل سن الفطام في عامين من عمره، بما يعمل على تعزيز النمو الإدراكي والبدني للأطفال وحمايتهم من آثار سوء التغذية بما يشمل التقزم والنحافة ونقص الوزن، ويخدم البرنامج  70 ألف أسرة تقريبا مستفيدة من برنامج تكافل وكرامة.

وتفقد الحضور  الأنشطة المنفذة لخدمة أسر برنامج تكافل وكرامة المستفيدة من منحة الألف يوم الأولي في حياة الطفل، كما أداروا حوارا مفتوحا مع الرائدات الاجتماعيات ودورهن فى نشر رسائل توعوية حول صحة المرأة الحامل والمرضعة وممارسات التغذية السليمة للرضع والأطفال، كما تم طرح قضايا الأمن الغذائي كإحدى أهم المحاور التنموية ونشر الوعى بالمكونات الصحيحة للغذاء وتأثير ذلك على النمو والتعليم والإدراك.

الرائدات الاجتماعيات

ومن جانبه قام  مساعد الوزيرة والفريق المرافق له بالتركيز علي تمام سير الأعمال التي تقوم بتنفيذها الرائدات الاجتماعيات بالتنسيق مع الوحدات الصحية المستضيفة للسيدات الحوامل من التجمعات السكانية الواقعة في الاطار الجغرافي لهذه الوحدات الصحية والوقوف علي أي صور من الاحتياجات التي تلزم لضمان تحقيق معدلات أعلي من الكفاءة والفاعلية للأنشطة المنفذة.

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الاتحاد الاوروبي التضامن الاجتماعي برنامج تكافل وكرامة برنامج الأغذية العالمي تكافل وكرامة رأفت شفيق مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية وزيرة التضامن الاجتماعي وفد الاتحاد الاوروبي

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