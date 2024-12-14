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ثقافة وفنون

بـ 4 ملايين جنيه، الحريفة 2 يحتل المركز الأول في إيرادات أمس

الحريفة 2
الحريفة 2

 واصل فيلم الحريفة 2، تصدره شباك التذاكر منذ انطلاق عرضه من أيام قليلة، والذي يقوم ببطولته الفنان نور النبوي وكزبرة وغيرهما من النجوم الشباب.

إيرادات فيلم الحريفة 2

وحقق فيلم الحريفة 2، إيرادات وصلت لـ 4.067.402 جنيه بشباك التذاكر في دور العرض السينمائي أمس الجمعة.

وتدور أحداث الجزء الثاني من الحريفة تحت اسم "الريمونتادا"، حول فريق الحريفة بعد فوزهم بالبطولة، وعزمهم على استكمال الحلم سويًّا، ودخولهم الجامعة لأول مرة، وانبهارهم بها، مع وجود حريفة جدد داخل الفريق.

 

 

أبطال فيلم الحريفة 2 

 فيلم “الحريفة 2" (الريمونتادا) بطولة نور النبوي، ونور إيهاب، وأحمد غزي، وكزبرة، وعبد الرحمن محمد، وسليم الترك، وخالد الذهبي، ونورين أبو سعدة، وكريمة منصور والطفلة ريما مصطفى، وتأليف إياد صالح، وإخراج كريم سعد.

 

 

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