120 مليون جنيه، حصيلة مزادات بيع بضائع الجمركية لشهر نوفمبر 2024

أقامت الهيئة العامة للخدمات الحكومية خمس جلسات مزادات علنية لبيع رسائل مهمل بضائع متنوعة لكافة المنافذ الجمركية لشهر نوفمبر ٢٠٢٤.

حصيلة مزادات بيع بضائع الجمركية لشهر نوفمبر 2024

وبلغت إجمالى حصيلة هذه المزادات "١١٩.٨٨١.٢٠٠" فقط مائة وتسعة عشر مليون وثمانمائة واحد وثمانون ألف ومائتان جنيه، وهذه الجلسات كانت كالتالي:

● جلسة مزاد ٧ نوفمبر تم بيع بضائع وسلع متنوعة بقيمة ٣٦.١٨٥.٤٠٠ جنيه وسيارات وموتوسيكلات وخلافه ١.٦٥٥.٠٠٠ جنيه بقيمة إجمالية ٣٧.٨٤٠.٤٠٠ جنيه.

● جلسة مزاد ١٤ نوفمبر تم بيع بضائع وسلع متنوعة بقيمة ٩.١٨٨.٣٠٠ جنيه وسيارات وموتوسيكلات وخلافه ٢.٤٤٧.٠٠٠ جنيه بقيمة إجمالية ١١.٦٣٥.٣٠٠ جنيه.

● جلسة مزاد ١٩ نوفمبر تم بيع بضائع وسلع متنوعة بقيمة ١١.١١٧.٦٠٠ جنيه وسيارات وموتوسيكلات وخلافه ٩.٩٨٣.٠٠٠ جنيه، وتم بيع عدد واحد مقطورة ٨٧٥.٠٠٠ بقيمة إجمالية ٢١.٩٧٥.٦٠٠ جنيه.

● جلسة مزاد ٢١ نوفمبر تم بيع بضائع وسلع متنوعة بقيمة ١٩.٧٤٩.٩٠٠ جنيه.

● جلسة مزاد ٢٨ نوفمبر تم بيع بضائع وسلع متنوعة بقيمة ١٧.٣٤٢.٠٠٠ جنيه وسيارات وموتوسيكلات وخلافه ١١.٣٣٨.٠٠٠ جنيه بقيمة إجمالية ٢٨.٦٨٠.٠٠٠ جنيه.



ويأتي هذا الإنجاز نتيجة جهود حثيثة بذلتها الإدارات العامة للمهمل بمصلحة الجمارك، وبناء علي التنسيق مع وحدة متابعة المهمل، وذلك من خلال من خلال المتابعة اليومية لموقف حاويات و"رواكد المهمل" بالمخازن والساحات والمستودعات الجمركية؛ بما يسهم في تحويل الموانئ إلى بوابات للعبور فقط، وليست أماكن لتخزين السلع والبضائع.



ونظم قانون الجمارك رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠ ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤٣٠ لسنة ٢٠٢١، إجراءات بيع البضائع، وذلك وفقا للمادة ٦٦ إلى المادة ٧٠ من قانون الجمارك والمادة ٢٩٩ إلى ٣١٤ من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك.



بيع البضائع التي آلت ملكيتها إلى مصلحة الجمارك

حيث يتم بيع البضائع التي آلت ملكيتها إلى مصلحة الجمارك نتيجة تصالح أو مصادرة أو تنازل خلال شهر من تاريخ التصالح أو المصادرة أو التنازل.

أما البضائع المودعة داخل المستودعات والمخازن الجمركية المؤقتة فيتم بيعها بعد مضي شهر من انتهاء مدة بقائها داخلها، بعد إخطار صاحب الشأن بخطاب بعلم الوصول، ويسري هذا الحكم على البضائع الموجودة على الأرصفة في الموانئ أو المتروكة التي لم يعرف مالكها.



والبضائع القابلة للتلف أو النقصان فلايجوز إبقاؤها في الجمرك إلا للمدة التي تسمح بها حالتها، فاذا لم تسحب خلال هذه المدة يحرر الجمرك محضرا باثبات حالتها ويبيعها من تلقاء نفسه دون حاجة لإخطار صاحب الشأن، على أن يودع صافي حصيلة بيع البضائع المباعة على ذمة قضية أو نزاع في حساب الأمانات لحين صدور حكم أو قرار نهائي في شأن تلك البضائع.

تحديد سعر السوق المحلي للبضائع والسيارات

وتتولى مصلحة الجمارك بالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية تحديد سعر السوق المحلي للبضائع والسيارات والأسس التي بني عليه هذا التحديد وفق النظم والقواعد السارية بالهيئة، فإذا كان سعر السوق يزيد على القيمة الواردة من المصلحة اتخذ هذا السعر ثمنا أساسيا للبيع، أما إذا كان سعر السوق يقل عن القيمة الواردة من المصلحة تتولى لجنة مشتركة من المصلحة والهيئة للاتفاق على الثمن الأساسي للبيع.

وبالنسبة للبضائع سريعة التلف أو النقصان تتولى المصلحة أو الهيئة إتمام إجراءات البيع وفقا لأعلى سعر أمكن التوصل إليه من خلال المزايدات التى تمت بشأنها، وذلك كله دون التقيد بالقيمة للأغراض الجمركية.



كراسة شروط لدخول المزاد للمواطنين

وتطرح الهيئة العامة للخدمات الحكومية، كراسة شروط لدخول المزاد للمواطنين الراغبين في دخول جلسة المزاد بسعر ٤٠٠ جنيه.

ومن شروط الدخول في المزاد تقديم بطاقة الرقم القومي للأفراد العاديين على أن تكون سارية، وتقديم البطاقة الضريبية شرط دخول المزاد للخاضعين لها (التجار).

ويتم البيع وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار 692 لسنة 2019، وطبقا للترتيب الوارد بكراسة الشروط وشراء كراسة المزاد شرط لدخول المزاد، ويباع كل لوط على حدة وبدون عمولة، وكل من اشتراك في المزاد قام بشراء كراسة الشروط وسداد مبلغ تأمين دخول المزاد بقيمة 10 آلاف جنيه كتأمين مؤقت بخزينة الجمارك أو أثناء المزاد ولا يرد التأمين المؤقت إلا بعد انتهاء الجلسة.

وفي حالة عدم رسو أي لوط على المشترك في المزاد يتم استرداد التأمين، كما يتم خصم التأمين من سعر اللوط في حالة رسو اللوط على المشترك.

ويتم تحصيل نسبة الـ ٧٠ باقي مبلغ المزاد خلال ١٥ يوما من اليوم التالي لرسول المزاد ومن خلال البنوك المعتمدة ( الأهلي / مصر / القاهرة ) وذلك بما يتجاوز مبلغ خمسة آلاف جنيه لا غير، حيث تم صدور القرار الوزاري رقم ٧٦٠ لسنة ۲۰۱۸ والقرار رقم ۳۱۲ لسنة ۲۰۱۹ والكتاب الدوري رقم ٤٧ لسنة ٢٠١٩ سداد تحصيل المستحقات الحكومية والمديريات المالية وحسابات الحكومة تعديل على أحكام القرار الوزاري ۲۹۹ لسنة ۲۰۱۸ بشأن تحصيل المستحقات الحكومية والضريبية والجمركية من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني.

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