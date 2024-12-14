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خارج الحدود

المرصد السوري: تجمع 250 آلية روسية في مطار حميميم استعدادا للمغادرة

الجيش الروسي، فيتو
الجيش الروسي، فيتو

قال المرصد السوري، اليوم السبت إن 250 آلية روسية تجمعت في مطار حميميم استعدادا للمغادرة.

 

إخلاء القواعد العسكرية الروسية في سوريا

 وذكرت صحيفة دير شبيجل نقلا عن مذكرة لوزارة الدفاع الألمانية، أن روسيا تجري كافة الاستعدادات لإخلاء قواعدها العسكرية في سوريا، مضيفة أن الأسطول  البحري الروسي غادر بالفعل ميناء طرطوس السوري.

 

روسيا تفكك أنظمة إس 400 لسحبها من قواعدها في سوريا

 كذلك ذكرت صحيفة واشنطن بوست، في تقرير أمس  الجمعة، أن  صور أقمار صناعية، أظهرت أن روسيا فككت أنظمة إس 400 لسحبها من قواعدها في سوريا.

 

وأظهرت  صور أقمار صناعية إرسال روسيا طائرات شحن إلى سوريا لسحب معدات ثقيلة، وهي تعمل على تفكيك معداتها العسكرية في سوريا وتفكك مروحيات وأنظمة دفاع جوي.

 

الانسحاب نحو قاعدة حميميم بريف اللاذقية

 وفي السياق ذاته قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، الجمعة، إن القوات الروسية، بدأت بالتحرك من جنوب حمص باتجاه المدينة، تمهيدًا للانسحاب نحو قاعدة حميميم بريف اللاذقية، تحت حماية “هيئة تحرير الشام”.

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