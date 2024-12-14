السبت 14 ديسمبر 2024
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اقتصاد

وزير الصناعة يلتقي اليوم المستثمرين الصناعيين بالشرقية

الفريق مهندس/ كامل
الفريق مهندس/ كامل الوزير، فيتو

في إطار سلسلة اللقاءات الأسبوعية التي يعقدها الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل مع المستثمرين الصناعيين بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية يوم السبت من كل أسبوع لحل مشاكلهم والوقوف على كافة التحديات والعقبات التي تواجههم والعمل على حلها، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي ودراسة مشكلات المصانع المتعثرة، وإيجاد حلول فورية لتشغيلها.

أعلنت وزارة الصناعة أنه هيئة التنمية الصناعية تستقبل اليوم السبت الموافق 14 ديسمبر المستثمرين الصناعيين بالمناطق الصناعية بمحافظة الشرقية  بحضور المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، وذلك بمقر الهيئة بالتجمع الخامس في تمام الساعة 10 صباحًا.

ودعت الوزارة المستثمرين الصناعيين بمحافظة الشرقية، للمشاركة في هذا اللقاء والذي سيكون فرصة جيدة لبحث وطرح المشكلات التي تواجههم في المناطق الصناعية بالمحافظة.


جدير بالذكر أنه في حال وجود بعض المشكلات العاجلة للمستثمرين الصناعيين فعليهم التقدم بها لإدارة خدمة ودعم المستثمرين بمقر وزارة الصناعة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

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الفريق مهندس كامل الوزير المستثمرين الصناعيين الهيئة العامة للتنمية الصناعية المناطق الصناعية بمحافظة الشرقية المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية

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