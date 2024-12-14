أسرار صناعة الحرير في قنا.. يسرية ساويرس أطلقت الشرارة في مدينة الحضارات

يعد مشروع إعادة إحياء صناعة الحرير بمركز نقادة غرب محافظة قنا الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط، إذ تتلخص فكرته فى زراعة أشجار التوت الهندى وتم اختيار هذا النوع لأنه يتناسب مع الطبيعة الجغرافية والمناخ مع محافظة قنا، ثم إقامة عدد من العنابر لرعاية الديدان حسب الأعمار المختلفة، بالإضافة إلى عنابر حل الشرانق والخيوط حتى أماكن التصنيع وهى صناعة متوارثة من الفراعنة وتم إدخال حرفة السجاد اليدوي.

بدأت فكرة إعادة إحياء صناعة الحرير من السيدة يسرية لوزة والدكتورة هبة حندوسة.

أما التمويل الكامل فجاء من مؤسسة ساويرس وذلك لمدة 5 سنوات من بداية التربية حتى إنتاج الشرانق وحتى خيوط الحرير التى يتم تصنيعها، وذلك على مساحة 5 أفدنة والمستهدف التوسع حتى يتم زراعة 20 فدانا، الفدان الواحد ينتج حوالى 22 كيلو حرير، والكيلو ثمنه 1200 جنيه، ويتم حاليًا تنفيذ صناعة السجاد الحرير الذى يعد الأعلى سعرًا فى العالم ويباع بأسعار باهظة الثمن.

أضخم المشروعات

وفى جولة لـ فيتو داخل مزرعة الحرير المقامة على مساحة 20 فدانا كمرحلة أولى والذى وفر 100 فرصة عمل لأبناء مركز نقادة والتكلفة الإجمالية وصلت إلى 20 مليون جنيه بينما ستقع المرحلة الثانية من المشروع على مساحة 200 فدان ستجرى زراعتها بأشجار التوت المتقزم.

يشمل المشروع عددًا من التدخلات الزراعية الأخرى مثل منحل لإنتاج العسل الأبيض وإنتاج الطرود بالإضافة إلى زراعة قصب السكر بالتنقيط وإعادة تدوير المخلفات الزراعية وتم خلال المرحلة الأولى إنشاء مركز تدريب للشباب من الخريجين لصناعة الحرير، كما يشمل المشروع إنشاء أول نموذج لعصارة العسل الأسود بدون وجود أيدى عاملة وذلك للاستفادة من مخلفات التوت بعد التصنيع ليتم تدويرها ومصنع لإنتاج بيض دودة القز خلال المرحلة الثانية للمشروع.

وسردت هند سمير محمود، إحدى مربيات ديدان القز بنقادة، مراحل تربية الديدان التى تبدأ فى فقص البيض وبعدها يدخل فى عمره الأول، لافتة إلى أننا نتعامل مع الديدان بريشة خفيفة جدًا، يتم فرم ورق التوت فى المرحلة الأولى، وعندما تتعاملين معها فى البداية تشعرين بشيء غريب، حيث أن الشيء صغير جدًا ورقيق جدًا.

كما أشارت إلى أن العمل بدأ بصعوبة إلى أن تمكنت من الأمر وأصبحت مشرفة فى المصنع إلى جانب تربية الدود فى المنزل، يتم تغذية الديدان أربع مرات فى اليوم، حيث يتم غسل الورق وتقطيعه إلى الديدان.

واستطردت هند فى حديثها أنها تتعامل معهم من خلال حوامل فى المنزل عكس المصنع طبعًا الذى يوفر مراقد يوضع عليها الورق ويتم وضع الديدان لتبدأ فى التغذية وبهذا تصبح فى مراحل عمرية مختلفة ومتنوعة.

وتابعت أن الديدان تصوم أربع مرات وفى العمر الخامس يكون الشرنق والتحشيش، فى المرحلة الأولى يكون 4 أيام صيام وفى العمر الثانى صيام يوم ونصف والمرحلة الأخيرة الصيام الرابع وبعدها تعمل الشرنق الذى يكون من خلال خيوط الغزل للحرير وتكون من 8 إلى 10 أيام فقط.

وقالت زينب عبد الله حسين النساجة الأولى للسجاد اليدوى من خيوط الحرير على رسمة شجرة الحياة والتى تعد من أصعب الرسومات فى تلك الحرفة: استغرقت منى حتى اللحظة 8 أشهر وأكثر وحتى الانتهاء والقص يمكن أن تصل إلى عدة أشهر وهناك سجاد يستغرق عاما ونصف العام تقريبا، كل سجادة حسب الحجم والطول والرسمة، والحرير صعب جدا فى التعامل.

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