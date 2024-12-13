الجمعة 13 ديسمبر 2024
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رياضة

موعد المؤتمر الصحفي لمباراة الزمالك والمصري البورسعيدي في الكونفدرالية

أحمد مجدي وعبد الواحد
أحمد مجدي وعبد الواحد السيد، فيتو

 يُعقد في الخامسة مساء غدًا السبت باستاد الجيش ببرج العرب، المؤتمر الصحفي لأحمد مجدي القائم بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قبل مواجهة المصري المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتقرر تواجد عمر جابر الظهير الأيمن للفريق في المؤتمر الصحفي للحديث عن المواجهة المرتقبة.

فيما يٌعقد المؤتمر الصحفي بعلي ماهر المدير الفني لفريق المصري وكريم العراقي قائد الفريق البورسعيدي في الخامسة والنصف مساء الغد.

ويستعد فريق الزمالك لمباراة المصري المقرر لها يوم الأحد المقبل باستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

 

موعد مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي 

 وتنطلق مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي يوم الأحد المقبل في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة. 

 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمصري البورسعيدي 

 تنقل مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي عبر شبكة قنوات بين سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية. 

 

أحمد مجدي يقود مباراة الزمالك والمصري بعد رحيل جوميز 

 ويقود مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي أحمد مجدي القائم بأعمال المدير الفني لفريق الزمالك بشكل مؤقت، وحازم إمام مدرب مساعد، وعبد الواحد السيد مديرا للكرة، وعماد المندوه مدرب الحراس. 

فيما كشف مصدر داخل الجهاز الفني بالزمالك عن 4 أسباب لرحيل البرتغالي جوزيه جوميز،عن تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

ووفقا للمصدر فإن الراتب المعروض عليه من الفتح السعودي ضخم جدا ويعادل أضعاف راتبه في القلعة البيضاء ولكنه ليس السبب الرئيسي في رحيله عن جدران ميت عقبة.

 

أسباب رحيل جوميز عن الزمالك

 وقال المصدر إن من أسباب رحيل جوميز عن الزمالك الآتي: 

1- عدم الانتظام في دفع راتب الجهاز الفني واللاعبين ما يسبب عدم استقرار الفريق

2- عدم التعاقد مع الصفقات التي اختارها في الصيف الماضي وأبرزها أوفي إيجاريا، بل والتعاقد مع صفقات دون رغبته.

3- تسريب أخبار الفريق ومن بينها التشكيل قبل خوض المباريات بشكل مستمر قبل معظم مباريات الزمالك.

 

جوميز يعلن رحيله عن الزمالك 

وقال جوميز في بيان رحيله عن الزمالك: “بقلب مثقل ودموع تنهمر على وجهي أكتب هذه الكلمات، لقد وضع الله في طريقي هذا الامتياز والشرف العظيم لخدمة هذا النادي العظيم الزمالك، لقد حالفني الحظ بلقاء هؤلاء المديرين الذين وظفوني، وبالتالي فتحوا لي أبواب التواجد في مصر، والتدريب بكرة القدم المصرية وسمحوا لي بالتعرف على شعبها الاستثنائي الذي وقعت في حبه، أشعر بحب لا ينتهي للشعب المصري بشكل عام وللمشجعين المتحمسين للزمالك بشكل خاص، ممتن للرئيس الذي منحني هذه الفرصة وأحمل في قلبي جميع اللاعبين الذين عملت معهم كانوا ومازالوا أبطالًا ومقاتلين فازوا معي ببطولتين مهمتين في الأشهر العشرة الماضية”.

 

وأضاف: “شكرًا لكم أيها الشعب المصري على كل هذا الود، وشكر خاص جدًّا لجماهير الزمالك، المحاربين الذين ساعدونا على الفوز، بدون أي مشاعر سيئة تجاه أي شخص. خلال هذه الفترة كنت أرفض الكثير من العروض الجيدة جدًّا، لأنني أحب الزمالك، لكنني قررت الآن إنهاء عقدي مع الزمالك لأنني أشعر أن الظروف اللازمة لمواصلة جلب الألقاب لجماهيرنا غير متوفرة، أتمنى أن يتحسن كل شيء من أجل الزمالك العملاق”.

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