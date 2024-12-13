ضوابط استحقاق مكافأة نهاية الخدمة وفقًا لمشروع قانون العمل

نص مشروع قانون العمل على مجموعة من الضوابط التي تنظم استحقاق مكافأة نهاية الخدمة، وفقًا للمادة 126 من القانون، يستحق العامل مكافأة عن مدة عمله بعد بلوغه سن الستين، حيث يتم حساب المكافأة بواقع نصف شهر من الأجر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر كامل عن كل سنة من السنوات التالية. وهذه المكافأة تُمنح بشرط عدم حصول العامل على حقوق عن هذه المدة وفقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي المتعلق بالشيخوخة والعجز والوفاة.

مكافأة نهاية الخدمة للعاملين في القطاع الخاص

وفَّر قانون العمل الجديد العديد من الضوابط التي تخص مكافأة نهاية الخدمة للعمال في القطاع الخاص. إذ حدد القانون أنه لا يجوز تحديد سن التقاعد بأقل من ستين سنة، مع السماح لصاحب العمل بإنهاء عقد العامل عند بلوغه هذه السن، ما لم يكن العقد محدد المدة ويمتد إلى ما بعد سن الستين، وفي هذه الحالة يستمر العقد حتى انقضاء مدته.

كما أكد القانون ضرورة الالتزام بأحكام قانون التأمين الاجتماعي فيما يخص سن استحقاق المعاش، حيث يحق للعامل الاستمرار في العمل بعد بلوغ سن الستين إذا كانت هذه المدة لازمة لاستحقاق المعاش.

صرف مكافأة نهاية الخدمة لموظفي القطاع الخاص

ينص القانون على وجوب صرف مكافأة نهاية الخدمة للعاملين في القطاع الخاص بعد سن الستين، حيث يتم احتساب المكافأة وفقًا للنسب المحددة في المادة 126، والتي تنص على:

نصف شهر من الأجر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى بعد سن الستين.

عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى بعد سن الستين. أجر شهر كامل عن كل سنة من السنوات التالية لها، شريطة عدم حصول العامل على حقوق عن هذه المدة وفقًا لقانون التأمين الاجتماعي.

استحقاق مكافأة نهاية الخدمة عن سنوات ما قبل سن الثامنة عشرة

كما أقر قانون العمل بحق العامل في الحصول على مكافأة نهاية الخدمة عن سنوات الخدمة التي تسبق سن الثامنة عشرة، وذلك بالنسبة للعمال الذين بدأوا في العمل قبل بلوغ هذه السن. ويتم حساب المكافأة بناءً على آخر أجر تقاضاه العامل.

قيمة مكافأة نهاية الخدمة

يحدد القانون قيمة مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بعد سن الستين وفقًا لما سبق ذكره:

نصف شهر من الأجر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى بعد سن الستين.

عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى بعد سن الستين. أجر شهر كامل عن كل سنة من السنوات التي تلي هذه الفترة، في حال عدم وجود حقوق مرتبطة بهذه المدة وفقًا لأحكام التأمين الاجتماعي.

محظورات على صاحب العمل

أكد قانون العمل في المادة 127 على حظر إنهاء عقد العمل للعامل بسبب مرضه، إلا إذا استنفد العامل إجازاته المرضية طبقًا لما يحدده قانون التأمين الاجتماعي، بما في ذلك إجازاته السنوية المتبقية له. كما شدد على ضرورة عدم الإخلال بحق العامل في الاستمرار في العمل بعد بلوغه سن الستين، إذا كان ذلك يُعتبر جزءًا من المدة اللازمة لاستحقاق المعاش.

وتضمن مشروع قانون العمل آليات وضوابط دقيقة لضمان حقوق العاملين في القطاع الخاص، وخاصة في ما يتعلق بـ مكافأة نهاية الخدمة. حيث يحافظ القانون على حقوق العاملين، ويحدد بشكل واضح كيفية احتساب المكافأة وفئات العمر التي تشملها، مع التأكيد على ضرورة احترام أحكام التأمين الاجتماعي المتعلقة بالشيخوخة والعجز والوفاة.

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