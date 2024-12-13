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أخبار مصر

أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم (إنفوجراف)

أسعار الذهب والعملات
أسعار الذهب والعملات
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نشرت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنفوجراف جديدًا تحت عنوان  أسعار الذهب والعملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري.

أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم 

 وأوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن الأسعار المعلنة هي متوسط أسعار التداول بالأسواق، وفقًا للبنك المركزي المصري وشعبتي الذهب والمجوهرات.

May be an image of ‎money and ‎text that says "‎زييرذرستوهرن FING GOLD GOLL 5000 أسعار FINE الذهب والعصلات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري أسعار:أسعارالذهب: الذهب: الدولار الأمريكي: 50.89 اليورو: 53.41 الجنيه الإسترليني: 64.78 ريال سعودی 13.54 دينار كويتي: 165.59 درهم إماراتي 13.85 اليوان الصيني: 7.00 عيار:24 4331 عيار:21 3790 عيار:18 3249 WWW.IDSC.GOV.EG الجنيه:الذهب 30320 00000000‎"‎‎

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