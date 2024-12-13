الجمعة 13 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

فور توليه المنصب بدقائق ، ترامب يعتزم العفو عن المتهمين باقتحام مبنى الكابيتول

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إنه يعتزم العفو عن معظم المتهمين أو المدانين باقتحام مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021، في أحد الإجراءات الأولى خلال رئاسته الثانية.


وفي مقابلة مع مجلة "تايم" التي اختارته كشخصية العام 2024، أشار ترامب إلى أن "الأمر سيبدأ في الساعة الأولى.. ربما الدقائق التسع الأولى".

ولطالما تعهد الرئيس المنتخب بمنح العفو لأولئك الذين نزلوا إلى مبنى الكابيتول عندما صدق الكونجرس على فوز خصمه الديمقراطي في انتخابات عام 2020، الرئيس جو بايدن، ووصفهم خلال الحملة الانتخابية بأنهم "سجناء سياسيون".

وفي ملفات المحكمة، قال العشرات من مثيري الشغب إنهم يتوقعون راحة فورية بمجرد عودة ترامب إلى البيت الأبيض، حيث طلب محاموهم من القضاة تأجيل الأحكام والمحاكمات والإجراءات الأخرى مع اقتراب يوم التنصيب. وقد رفض القضاة معظم هذه الطلبات.

يذكر أنه تم اتهام أكثر من 1500 شخص في 6 يناير فيما يتعلق بهجوم الكابيتول، وتراوح سلوكهم من جنح التعدي على ممتلكات الغير إلى الاعتداء على الشرطة والتآمر لإثارة الفتنة ضد الحكومة الأمريكية.

ويواجه كبار قادة جماعة Proud Boys and Oath Keepers اليمينية المتطرفة، والعديد منهم مدانون بالتحريض على الفتنة، عقودا من السجن لدورهم في أعمال الشغب، مما يؤدي إلى تساؤلات حول المدى الذي سيصل إليه العفو الذي سيصدره ترامب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب اقتحام مبني الكابيتول الرئيس جو بايدن

الأكثر قراءة

أخبار مصر: تدهور الحالة الصحية للفنان نبيل الحلفاوي، انقلاب جوي يضرب مصر، قفزة للدولار، صحيفة عبرية ترشح الجولاني لجائزة نوبل

ارتفاع أسعار الفراخ البيضاء اليوم الجمعة بالأسواق

لم يشهده منذ شهر، قفزة مفاجئة في سعر الدولار بعد توقعات الفائدة الأمريكية

هيتقلب رأسا على عقب، تحذير شديد من الأرصاد بشأن طقس اليوم الجمعة وغدا السبت

تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة باتشوكا في نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال

الجولاني يدعو السوريين للنزول للميادين احتفالا بإسقاط نظام الأسد

ارتفاع البلطي ومفاجأة سارة عن المكرونة والمرجان، أسعار السمك في سوق العبور

الصحة العالمية تتأهب وبريطانيا تستعد باللقاحات، تحذير أمريكي من جائحة جديدة

منوعات

المزيد

اعتقال خادمة قصر باكنجهام بعد خروج حفلة عيد ميلاد عن السيطرة

مصرع 6 أشخاص وإصابة 60 آخرين في حريق بدار للمسنين بالأردن

سبحان مغير الأحوال، الجولاني يقود سيارة في دمشق برفقة وفد تركي قطري (فيديو)

من الذهول إلى الغموض، ناسا تحقق في ملابسات تحطم مروحية "إنجينويتي" على المريخ

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2024

هيتقلب رأسا على عقب، تحذير شديد من الأرصاد بشأن طقس اليوم الجمعة وغدا السبت

إزاي تعرف رصيدك بمحفظة تذاكر المترو

أسعار الأسمنت اليوم الخميس 12- 12 - 2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

قيمة الجوائز المالية لبطولة الإنتركونتننتال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء الجمعة لنصرة أهل سوريا وحقن دمائهم

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 13 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 13 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية