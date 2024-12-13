رئيس الوزراء البولندي يسخر من ماكرون بسبب مصافحة الدونالديين (فيديو)

لفت رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دائمًا ما يواجه مشاكل في مصافحة الدونالديين، ونشر شريط فيديو من لقائهما الأخير.

Handshakes with Donalds are usually quite a challenge… pic.twitter.com/7auY7HC37u — Donald Tusk (@donaldtusk) December 12, 2024



وعلق تاسك على الفيديو الذي على منصة "إكس"، يظهر مصافحته لماكرون بقوة خلال اجتماعهما الأخير في وارسو: "المصافحة مع الدونالديين عادة ما تكون مشكلة لماكرون". وهنا يقصد نفسه والرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، الذي أثارت أيضا مصافحته لماكرون السبت الماضي ردود فعل مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.

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