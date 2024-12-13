الجمعة 13 ديسمبر 2024
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رئيس الوزراء البولندي يسخر من ماكرون بسبب مصافحة الدونالديين (فيديو)

ماكرون ورئيس الوزراء
ماكرون ورئيس الوزراء البولندي، فيتو

لفت رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دائمًا ما يواجه مشاكل في مصافحة الدونالديين، ونشر شريط فيديو من لقائهما الأخير.


وعلق تاسك على الفيديو الذي على منصة "إكس"، يظهر مصافحته لماكرون بقوة خلال اجتماعهما الأخير في وارسو: "المصافحة مع الدونالديين عادة ما تكون مشكلة لماكرون". وهنا يقصد نفسه والرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، الذي أثارت أيضا مصافحته لماكرون السبت الماضي ردود فعل مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.

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رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون مصافحة الدونالديين الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب

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