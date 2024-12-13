الجمعة 13 ديسمبر 2024
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سياسة

المصرية لحقوق الإنسان: الدولة هدمت السجون غير الآدمية وأعدتها بأحدث التقنيات العالمية

عصام شيحة، فيتو
عصام شيحة، فيتو

قال عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن السنوات الأخيرة شهدت وجود قنوات اتصال ما بين مؤسسات الدولة وبين المنظمات الحقوقية، مشيرًا إلى أن الدستور المصري يحتوي على 49 مادة تتحدث عن الحريات.

وتابع:" لأول مرة يحتوي الدستور المصري على مادة تُلزم الدولة بتطبيق الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الدولة المصرية، خاصة في مجال حقوق الإنسان".

 

عصام شيحة: مصر تشهد نقلة نوعية غير مسبوقة في حقوق الإنسان

وأضاف، أن الدولة نقلت ملف حقوق الإنسان من وزارة العدل والداخلية خلال السنوات الأخيرة إلى وزارة الخارجية، وهذا ساهم في إحداث نقلة نوعية غير مسبوقة في مجال حقوق الإنسان، موضحًا أن الدولة المصرية تتعامل لأول مرة في ملف حقوق الإنسان مثل أي دولة في العالم.

 

تحسين وضع حقوق الإنسان

ولفت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو من أطلق الاستراتيجية المصرية لحقوق الإنسان، وأرسل رسالة بضرورة التعاون مع المجتمع المدني، وتحسين وضع حقوق الإنسان، وبعد هذه التوجيهات أصبحت كل الوزارات تحتوي على قسم خاص بحقوق الإنسان.


التوعية بحقوق الانسان

ولفت خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “المحاور” الذي يقدمه الاعلامي فهمي بهجت بقناة “الشمس” إلي أن الدولة أتاحت لمنظمات حقوق الإنسان لأول مرة الدخول إلى الجامعات لتوعية الطلاب بأهمية حقوق الإنسان، وإعداد تدريبات داخل الوزارات والمحافظات للعاملين، لتوعيتهم بحقوق الإنسان، لكي يعرفوا قيمة كرامة الإنسان، وكيفية التعامل معه.

 

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وأضاف "شيحة"،، أن استراتيجية حقوق الإنسان التي أطلقت من الدولة المصرية اعترفت بأن هناك بعض التشريعات في حاجة إلى الكثير من التعديلات، خاصة وأن بعض التشريعات تجاوزت الزمن وفي حاجة إلى تعديل.

 

وأوضح أن الدولة غيرت أسماء السجون إلى مراكز الإصلاح والتأهيل، وهدمت الكثير من السجون القديمة التي لم تكن مراكز أدمية، وتم إعداد سجون وفقًا لأحدث التقنيات الموجودة في العالم.

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