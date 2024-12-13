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رياضة

أحمد السيد: باتشوكا ضعيف دفاعيا وأتوقع تألق وسام أبو علي

باتشوكا المكسيكي،
باتشوكا المكسيكي، فيتو

أكد أحمد السيد، نجم النادي الأهلي السابق، أن فريق باتشوكا المكسيكي، فريق قوي ويمتاز بالتحولات الهجومية طوال تاريخه.


وقال أحمد السيد، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة  "etc": " باتشوكا فريق كبير، وسبق أن واجهنا في 2008، وكنا  متقدمين 2-0، وخسرنا 4-2، وهم مميزين في المرتدات، وتفوقوا علينا بدنيًّا، وأنصح كولر، بغلق المباراة وعدم اللعب على المسحات".


وتابع: "جمهور الأهلي، دائمًا يريد تحقيق المكسب حتى لو كان برشلونة، ولا أريد منهم ضغط اللاعبين حتى لا يأتي بنتيجة عكسية، وأتوقع تألق الفلسطيني وسام أبو علي، خاص وأن فريق باتشوكا ضعيف دفاعيًا، والحارس مستواه متواضع".


وأكمل: "نأمل فوز الأهلي، ومواجهة ريال مدريد، ولا يوجد فريق عربي واجه ريال مدريد أكثر من مرة في بطولات رسمية، وتضع الأهلي في مكانه كبيرة وتفرق مع الفريق تسويقيًّا".


وأردف: "رامي ربيعة عنده خبرات كبيرة ويجب أن يقود الدفاع، وهو أكثر اللاعبين خبرة بجانب الشناوي، ويحذر اللاعبين من الاندفاع الهجومي وأري أن أكرم توفيق من الأفضل مشاركته في الجبهة اليمنى، على أن يشارك كوكا والسولية وإمام في وسط الملعب".


وأتم: "واجهت ميسي من قبل مرتين وحصلت على قميصه بعد مباراة المئوية وحصلت على قميصه وأتوقع فوز الأهلي على باتشوكا بنتيجة 2-1".

 

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فريق باتشوكا المكسيكي في نصف نهائي بطولة كأس الإنتركونتيننتال، وذلك بعد فوز الفريق المكسيكي على بوتافوجو البرازيلي بثلاثية نظيفة.

 

موعد ومكان مباراة الأهلي ضد باتشوكا

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي في السابعة مساء غدا السبت على ستاد 974 في العاصمة القطرية الدوحة، وهو أحد الاستادات التي أقيم عليها مباريات بطولة كأس العالم في قطر 2022.

 

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد باتشوكا

ومن المقرر أن تنقل قنوات بي إن سبورت والكأس المباراة على قنواتها المشفرة بعد حصولهم على حق إذاعة مباريات البطولة في نصف النهائي والنهائي. 

ويقوم بالتعليق على المباراة  في قناة الكأس المعلق العماني خليل البلوشي. 

 

مكافآت بطولة الإنتركونتننتال 

حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم مكافآت البطولة منذ بدايتها على النحو التالي:

 حصل فريق أوكلاند سيتي صاحب المركز الأخير على 500 ألف دولار، فيما حصل كلً من العين الإماراتي وبوتافوجو البرازيلي على مليون دولار بعد مغادرتهم البطولة من الدور ربع النهائي، فيما ضمن كل من الأهلي وباتشوكا الحصول على 2 مليون دولار بعد صعودهما للدور نصف النهائي، فيما سيحصل صاحب المركز الثاني على 4 ملايين دولار والبطل على 5 ملايين دولار. 

 

قائمة الأهلي لنصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال 

حراسة المرمى: محمد الشناوي وحمزة علاء ومصطفى مخلوف.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح، عمر كمال عبد الواحد، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أشرف داري، يوسف أيمن، كريم الدبيس، يحيى عطية الله.

خط الوسط: أكرم توفيق، مروان عطية، عمرو السولية، إمام عاشور، عمر الساعي، طاهر محمد طاهر، محمد مجدي أفشة، أحمد نبيل كوكا وكريم نيدفيد ومصطفى أبو الخير.

خط الهجوم: محمود كهربا، وسام أبو علي، بيرسي تاو، رضا سليم، حسين الشحات وسمير محمد، محمد عبد الله.

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