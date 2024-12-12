وفاة النحات ممدوح الكوك عن عمر يناهز الـ 59 عاما

رحل عن عالمنا مساء اليوم الخميس الفنان التشكيلي والدكتور ممدوح الكوك مدرس النحت بكلية الفنون الجميلة بجامعة أسيوط، وذلك عن عمر ناهز الـ 59 عامًا.

وأعلن نجل الدكتور ممدوح الكوك من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” عن إقامة صلاة الجنازة غدًا بأسيوط عقب صلاة الجمعة بمسجد المجاهدين، على أن يكون العزاء أمام منزل العائلة بميدان المجاهدين.

نقابة الفنانين التشكيليين تنعى الفنان ممدوح الكوك

ونعت نقابة الفنون التشكيلية من خلال صفحتها الرسمية على موقع “فيسبوك” وفاة الفنان ممدوح الكوك، وجاء كالآتي: “ينعى نقيب الفنانين التشكيليين وأعضاء مجلس ادارة النقابة ببالغ الحزن والأسى النحات القدير الدكتور ممدوح الكوك، رحمه الله رحمة واسعة واسكنه فسيح جناته وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

وفاة النحات ممدوح الكوك

شارك النحات الراحل فى الحركة التشكيلية منذ تخرجه في كلية الفنون الجميلة بجامعة المنيا، وذلك من خلال مشاركته بالفعاليات الجماعية وإقامة المعارض الفردية، هذا بالإضافة لتصميم وتنفيذ مجموعة من الأعمال النحتية كقصر ثقافة أسيوط وأوبرا عايدة ومسرحية الطائر الأزرق وكذلك تصميم وتنفيذ ثلاثة أعمال ميدانية بمحافظة قنا، وتصميم وتنفيذ تمثال ميدانى للأديب مصطفى لطفى المنفلوطي.

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