الفيلم التونسي "الزراري الحمر" يفوز بجائزتي أفضل فيلم ومخرج بمهرجان البحر الأحمر السينمائي

فاز، منذ قليل، الفيلم التونسي "الزراري الحمر" بجائزتي اليسر الذهبية لأفضل فيلم طويل، في حفل ختام الدورة الرابعة لمهرجان البحر الأحمر السينمائي بجدة، كما فاز مخرج الفيلم لطفي عاشور، بجائزة اليسر لأفضل مخرج.

جدير بالذكر أن الفيلم تشارك في إنتاجه قنوات راديو وتلفزيون العرب ART ويقوم ببطولته كلا من علي الحلي، ياسين الساموني، وداد الدبابي، يونس النوار، سيناريو ناتاشا دي بونشار، بالاشتراك مع درية عاشور، سيلفان كاتيوني ولطفي عاشور.

الفيلم التونسي "الزراري الحمر"

الفيلم تدور أحداثه الفيلم حول الطفل أشرف الذي يبلغ من العمر 14 عامًا، يعمل راعيًا للغنم في شمال تونس الفقير، ويعيش مع ابن عمه المراهق نزار، حيث يتعرضان لهجوم من قبل تنظيم داعش، ويتم قطع رأس "نزار" أمام عينه، ليجد "أشرف نفسه مضطرا لإعادة رأس "نزار" إلى عائلته التي تعيش في حالة عجز تام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.