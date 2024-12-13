الجمعة 13 ديسمبر 2024
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انفوجراف

الوجود العسكري الأمريكي في سوريا (إنفوجراف)

القوات الأمريكية،
القوات الأمريكية، فيتو

 

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