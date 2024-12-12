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تشكيل مباراة أياكس أمستردام ولاتسيو في الدوري الأوروبي

أياكس أمستردام، فيتو
أياكس أمستردام، فيتو

أعلن الجهاز الفني لفريقي أياكس أمستردام الهولندي ولاتسيو الإيطالي، التشكيل الرسمي للمواجهة المقرر لها بعد قليل على ملعب يوهان كرويف أرينا في أمستردام ضمن الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات في الدوري الأوروبي موسم 2024/25. 

 

تشكيل مباراة أياكس ولاتسيو

 

 

 

 

مباراة أياكس أمستردام الهولندي ولاتسيو الإيطالي

 

تعد هذه المباراة من الأهم في الجولة الأخيرة من دور المجموعات حيث ستكون حاسمة لأياكس ولاتسيو  في سعيهما لضمان التأهل إلى الأدوار الإقصائية في البطولة.

الفريقان يدخلان اللقاء وهما في حاجة ماسة لتحقيق الفوز لضمان استمرار مشوارهما في البطولة، حيث لا يحتمل أي منهما خسارة أو حتى التعادل إذا أراد التأهل بشكل مباشر إلى دور الـ32.

 

أياكس يتطلع للاستفادة من ميزة اللعب على أرضه لإحراز النقاط الثلاث وضمان التأهل إلى الأدوار القادمة فجماهير أياكس أمستردام دائمًا ما تكون في الموعد لتقديم الدعم الكبير لفريقها في مثل هذه المباريات الحاسمة

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الدورى الأوروبي تشكيل مباراة أياكس ولاتسيو أياكس أمستردام لاتسيو الايطالي

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