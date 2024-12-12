سارة جيسيكا باركر وهالي بيري ودرة أبرز النجمات بحفل ختام البحر الأحمر (صور)

تألقت عدد من النجمات العرب والعالميات على الريد كاربت بحفل ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي الذي يقام بجدة في المملكة العربية السعودية.

حفل ختام مهرجان البحر الأحمر

ومن أبرز تلك النجمات هن؛ سارة جيسيكا باركر، بريانكا شوبرا، هالي بيري، مي عمر، درة، ريم سامي، ناهد السباعي، شيماء سيف، ماجي بو غصن، الإعلامية هالة سرحان، الفنانة السعودية ماريا بحراوي.

كذلك حرصت على التواجد بختام البحر الأحمر السينمائي كل من؛ الممثلة الشابة أندريا طايع، عارضة الأزياء البرازيلية الشهيرة أليساندرا أمبروسيو،الفنانة مريم شريف بطلة فيلم سنو وايت.. وعدد آخر من النجمات.

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