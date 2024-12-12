الخميس 12 ديسمبر 2024
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اقتصاد

تحديث الصناعة يشارك في معرض ماك تك بمشاركة أكثر من 1000 شركة

جانب من المشاركة
جانب من المشاركة بالمعرض

شارك مركز تحديث الصناعة في فعاليات الدورة الرابعة والعشرون لـمعرض ماك تك المعرض الدولي لماكينات تشكيل وتشغيل المعادن سي ان سي، العدد الصناعية، معدات اللحام والقطع والذي تستمر فعالياته خلال الفترة من 12-15 ديسمبر ٢٠٢٤ في مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس. 

 

 الخدمات الفنية التي يقدمها مركز  تحديث الصناعة 

واستقبل جناح المركز عدد من زائري المعرض الراغبين في التعرف على الخدمات الفنية التي يقدمها المركز لعملائه بعد الانتهاء من عملية التسجيل في المركز. 

كما تم التعريف بشروط الحصول على علامة بكل فخر صنع في مصر والتي يمنحها المركز في مختلف القطاعات الصناعية.


 ويقام المعرض بمشاركة أكثر من ١٠٠٠ علامة تجارية كبرى من ٣٤ دولة لتقديم أحدث التقنيات والتطبيقات الصناعية لأكثر من ٢٥٠٠٠ زائر متخصص من مختلف  الصناعية. 
 

 ويدعو المركز الصناع لزيارة   جناح مركز تحديث الصناعة رقم 1A30 قاعة رقم 1 خلال الأيام المقبلة من فعاليات معرض ماك تك.

 

تحديث الصناعة يطلق نسخة جديدة من موقعه الإلكتروني

أطلقت دعاء سليمة، الرئيس التنفيذي لمركز تحديث الصناعة النسخة الجديدة من الموقع الإلكتروني للمركز، وذلك بعد تحديث المحتوى وكذلك الخدمات التي يتم تقديمها للعملاء في مختلف المنشآت الصناعية.

جاء ذلك بناء على توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بالاهتمام بملف التحول الرقمي لدعم القطاعات الصناعية المختلفة. 

 

ويتطلع مركز تحديث الصناعة من خلال موقعه الإلكتروني الجديد لمواصلة رحلة الدعم والتطوير للقطاعات الصناعية والعمل على البرامج المتنوعة التي تساهم في تمكين التصنيع محليًا وغيرها من الخدمات التي والبرامج التي تتكامل لخلق صناعة مصرية تنافسية.

ونجح المركز منذ توليه مسؤولية تحديث وتطوير الصناعة المصرية عام 2000 في تقديم 120 ألف خدمة لأكثر من 9 آلاف عميل في 11 قطاعا صناعيا متخصصا، لدراسة مشاكلها واحتياجاتها، من خلال وضع استراتيجيات وخطط التطوير لتحسين الإنتاجية وزيادة القدرة التنافسية لتلك المنشآت، وتطوير أنظمة العمل بداخلها بكل ما تحتاجه من تدريب وبناء قدرات وإرساء تطبيقات التحول الرقمي وربط الصناعة بالبحث العلمي.

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