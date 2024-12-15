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ثقافة وفنون

رحل اليوم عن 77 عامًا.. حكايات من حياة القبطان نبيل الحلفاوي

نبيل الحلفاوي، فيتو
نبيل الحلفاوي، فيتو

غيب الموت قبل قليل الفنان الكبير نبيل الحلفاوي عن عمر ناهز الـ77 عاما، إثر إصابته بوعكة صحية أدت الى الوفاة.

ونستعرض ومضات من حياة “قبطان الفن” نبيل الحلفاوي عقب رحيله المفجع.
 
ولد الفنان الراحل نبيل الحلفاوي بحي السيدة زينب فى 22 إبريل من عام 1947، والتحق بكلية الهندسة وبكلية الصيدلة وبكلية التجارة، وبسبب حبه للفن درس في معهد الفنون المسرحية.

قدم خلال مسيرته الفنية 11 فيلما و46 مسلسلا

قدم خلال مسيرته الفنية 11 فيلما و46 مسلسلا، وعددا آخر من المشاهد القصيرة بمختلف المسلسلات الإذاعية.

في حقبة الثمانينات بدأ يلمع بشكل أكبر بعد أن شارك في أعمال شهيرة مثل أفلام “فقراء لا يدخلون الجنة”، “اغتيال مدرسة”، “العميل رقم 13″.

واقتحم المجال الدرامي بشكل أكثر قوة بدءًا من التسعينات بمشاركته في الجزأين الثاني والثالث من مسلسل “رأفت الهجان”، بجانب مسلسل “الزيني بركات” و”سوق مجرى العيون” و“زيزينيا”، مع ظهوره القوي في فيلم “الطريق إلى إيلات”.

 تزوج الحلفاوي من فنانة شهيرة، وهي فردوس عبد الحميد، وأنجب منها ابنه المخرج خالد الحلفاوي، وانفصل عنها بعد زواج استمر 5 سنوات، وقدم خالد نبيل الحلفاوي سلسلة من الأعمال الناجحة كــ  (أفلام.. خلاويص، نادي الرجال السري، تسليم أهالي، مسلسلات.. الوصية، بدل الحدوتة تلاتة، حلوة الدنيا سكر، مكتوب عليا، كامل العدد). 

كان الفنان الراحل نبيل الحلفاوي ينتمي إلى القلعة الحمراء النادي الأهلي، وكان  دائما له حضور وتعليقات على الأحداث الرياضية، لاسيما ما يخص النادي الأهلي العريق.

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الطريق إلى إيلات خالد الحلفاوي فردوس عبدالحميد نادي الرجال السري نبيل الحلفاوي مسلسل “رأفت الهجان” فردوس عبد الحميد فيلم “الطريق إلى إيلات”

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