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رياضة

دوري المؤتمر الأوروبي، تشيلسي يتقدم على أستانا 3-1 في الشوط الأول

تشيلسي، فيتو
تشيلسي، فيتو

تقدم فريق تشيلسي على مضيفه أستانا الكازاخستاني بنتيجة 3-1 في الشوط الأول، مساء اليوم الخميس، ضمن لقاءات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري في مسابقة دوري المؤتمر الأوروبي.

سجل ثلاثية تشيلسي: مارك جويو هدفين في الدقيقتين 14 و19، ريناتو فيجا في الدقيقة 40، بينما سجل هدف أستانا اللاعب مارين توماسوف في الدقيقة 45.

تشكيل تشيلسي وأستانا 

تشكيل تشيلسي:

حراسة المرمى: جورجنسين.

خط الدفاع: أتشامبيونج، ديساسي، توسين، فيجا.

خط الوسط: راك ساكي، ديوسبري هال، جويو.

خط الهجوم: بيدرو نيتو، تشكوميكا، جيورجي.

تشكيل أستانا:

مهاجم تشيلسي يقتحم تاريخ المسابقات الأوروبية

قاد المهاجم الفرنسي كريستوفر نكونكو، فريقه تشيلسي، لمواصلة انطلاقته المثالية في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي، بفوزه خارج أرضه على هايندهايم الألماني 2-0 بالجولة الماضية.

وسجل نكونكو، الهدف الأول للبلوز في الدقيقة 51، قبل أن يعزز ميخايلو مودريك، تقدم فريقه اللندني في الدقيقة 86.

ووفق شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن نكونكو بات أول لاعب يسجل بقميص تشيلسي في أول 4 مباريات له بإحدى البطولات الأوروبية الكبرى.

وبشكل عام، أصبح نكونكو أول لاعب يسجل في 4 مباريات متتالية للفريق اللندني، منذ مواطنه أوليفييه جيرو بموسم 2018-2019.

وسجل الدولي الفرنسي 5 أهداف وصنع آخر في أول 4 جولات من دوري المؤتمر هذا الموسم، ليتصدر قائمة هدافي المسابقة حتى الآن بالتساوي مع أفيميكو بولولو، نجم جاجيلونيا البولندي.

يذكر أن نكونكو سجل 11 هدفًا وصنع آخر خلال مشاركته في 19 مباراة بمختلف البطولات هذا الموسم.

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