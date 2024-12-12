وكيل تعليم قنا يكلف باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الطلاب المنقطعين عن المدرسة

وجه هاني عنتر وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة قنا خلال مروره المفاجئ على مدارس إدارة قوص التعليمية بإحكام إغلاق أبواب المدارس والالتزام بالزي المدرسي وتطبيق ضوابط وقرارات تشغيل الوحدة المنتجة.

تفقد الوكيل مدارس النيل الإبتدائية المشتركة وقوص الإعدادية بنات وقوص الثانوية العسكرية بنين، برفقة عبد الله القباني مدير عام إدارة قوص التعليمية ومصطفى عثمان عضو إدارة المتابعة بالمديرية وعمر عبد العزيز عضو مكتب وكيل الوزارة وهاني أنيس مسئول الإعلام بإدارة قوص التعليمية.

أكد مدير تعليم قنا على منح درجات فعلية وواقعية للطلاب عن أداء التقييمات وعدم الاكتفاء بالنظر فقط للوقوف على نقاط القصور والضعف وتنميتها، كما نوه إلى تنفيذ الخطط العلاجية بمدارس المرحلتين الابتدائي والإعدادي وفق حصر سجلات القرائية بمختلف مدارس المديرية وتكليف المتابعة بمتابعتها.

محاسبة المنقطع وفق القواعد بقنا

كما نبه الوكيل على وجوب التسجيل الفعلي لحضور الطلاب والتواصل القانوني والودي مع أولياء الأمور لتحفيز الطلاب نحو الحضور والالتزام ومحاسبة المنقطع وفق القواعد، وكذلك مراجعة سجلات 68 و5 سلوك وحصر العجز والزيادة وأنصبة المعلمين وتفعيل الأمن والإشراف وإجراء الصيانات البسيطة العاجلة والتخلص من الرواكد.

يذكر أن الوكيل قد أثنى على حديقة مدرسة قوص الثانوية التي فازت بأفضل حديقة على مستوى المديرية في العام الدراسي الماضي، وطالب باستكمال أعمال التشجير بزراعة أشجار مثمرة والاستفادة من مياه النافورة مرة أخرى كأحد استراتيجيات التنمية المستدامة.

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